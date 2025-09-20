Lübnan’da Starlink Krizi Derinleşiyor: İnternet Erişiminde Kesintiler ve Tartışmalar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan'da son dönemde Suudi Arabistan ile Hizbullah arasında başlayan dolaylı temaslar, bölgedeki dengeleri değiştirmeye aday yeni bir siyasi süreci gündeme taşıdı. Bölge kaynakları, bu temasların arkasında İran’ın da önemli bir etkisi olduğunu belirtiyor. Amaç, Lübnan'ın iç huzurunu sağlamanın yanı sıra İsrail’e karşı ortak bir cephe oluşturmaya yönelik adımlar atmak.

Uzun süredir bölgedeki gerilimlerin baş aktörlerinden olan bu gruplar arasında temasların artması, dış politika ve güvenlik alanında yeni iş birliklerinin sinyalini veriyor. Suudi Arabistan, bölgedeki liderlik pozisyonunu güçlendirmek isterken Hizbullah da İran’ın desteğiyle bu dengeyi yeniden şekillendirmek istiyor.

Diplomatik kaynaklar, dolaylı görüşmelerin Lübnan’ın istikrar kazanması için kritik bir zemin oluşturduğunu vurgularken, bu sürecin İsrail ile olan çatışmaları da etkileyebileceği kaydediliyor. Ortaya çıkan bu yeni siyasi denklem, bölgedeki güç mücadelelerine ve dış müdahalelere farklı bir bakış açısı kazandırabilir.

Uzmanlar, Lübnan’daki bu gelişmelerin sadece iç siyaseti etkilemekle kalmayıp, Orta Doğu’daki dengeler üzerinde de uzun vadeli etkiler yaratacağını öngörüyor. Hem Suudi Arabistan hem de İran, bu iş birliği ile bölgesel stratejilerini yeniden şekillendirme şansına sahip olabilir.

Böylece Lübnan, birçok dış ve iç etkenin etkisiyle değişen siyasi haritasında yeni bir döneme adım atarken, taraflar arasındaki iş birliği süreci izlenmeye devam ediyor.