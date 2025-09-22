Hamas Liderinden Kritik Mesaj: Batının Filistini Devlet Olarak Tanıması Yeterli Değil, Somut Adımlar Şart

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas’ın liderlerinden Üsame Hamdan, Filistin sorununun çözümüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamdan, Batılı bazı ülkelerin Filistin’i devlet olarak tanımasının olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini ancak bunun tek başına sorunun çözülmesi için yeterli olmayacağını belirtti. Ona göre, bağımsız bir Filistin devletinin kurulabilmesi için bu tanımanın ötesinde somut siyasi, diplomatik ve hukuki adımların atılması zorunlu.

Hamdan, özellikle İsrail ile ABD’yi müzakere masasında samimi bir iradeye sahip olmamakla eleştirdi. İsrail’in direnişi zayıflatmaya yönelik saldırıları ve ABD’nin Filistin meselesindeki tek taraflı tutumu, barış sürecini tıkayan temel faktörler arasında gösterildi. Hamdan, İsrail ve ABD’nin gerçekçi ve yapıcı bir müzakere sürecini başlatmaması durumunda direniş hareketinin sonlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Bu açıklamalar, bölgedeki gerginliğin ve çözüm arayışlarının ne denli karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Hamas liderinin mesajı, sadece diplomatik tanımanın ötesine geçilerek siyasi temelde sonuç odaklı girişimlere ihtiyaç duyulduğunu, buna karşın İsrail ve ABD’den somut adımlar gelmediğini ortaya koyuyor.

Analistler, Filistin’in Batılı ülkelerce tanınmasının sembolik bir kazanım olduğunu ancak gerçek manada uluslararası hukuk ve siyasi güvence oluşturacak adımların eksikliğinin çözümü ertelediğini belirtiyor. Bu eksiklik, bölgedeki çatışmaların devam etmesine ve direniş hareketlerinin güçlenerek sürmesine zemin hazırlıyor.

Üsame Hamdan’ın vurguladığı “direnişten vazgeçmeme” ifadesi, Hamas’ın diplomasiye kapıyı tamamen kapatmamakla birlikte, zorla veya baskıyla yapılacak herhangi bir uzlaşmayı reddettiğine işaret ediyor. Bu durum, gelecek süreçte diplomatik pazarlıkların yolunun kilitlenebileceği, aynı zamanda çatışma riskinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

Sonuç olarak, Hamas liderinin açıklamaları Filistin meselesindeki karmaşık siyasi dinamikleri ve dış aktörlerin oynadığı kritik rolleri anlamak açısından büyük önem taşıyor. Bağımsız bir Filistin devleti için somut adımların atılması beklenirken, İsrail ve ABD’nin tutumu bölgedeki barış umutlarını şekillendirmeye devam ediyor. Uluslararası toplumun ara buluculuğu ve objektif hareketi, özellikle bu kritik dönemde daha belirleyici hale geliyor.