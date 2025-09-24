İran: Nükleer tesisler yeniden inşa edilecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mohammad Eslami, ABD’nin saldırısı sonucu zarar gören nükleer tesislerin, uluslararası baskılara rağmen yeniden inşa edileceğini açıkladı.

Mekânlarda yaşanan yıkıma rağmen Eslami, İran’ın bilim, teknoloji ve endüstri birikiminin köklü olduğunu ve bu saldırılarla yok edilemeyeceğini vurguladı. Sky News’e verdiği demeçte, “Nükleer tesislere yapılan saldırılarda zarar görmek doğaldır, ancak bilgi ve teknolojimiz kalıcıdır” dedi.

ABD, 22 Haziran’da B-2 bombardıman uçaklarıyla İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan tesislerini hedef almıştı. Uydu görüntüleri büyük hasarı gösterse de, bazı tesislerin dağ derinliklerinde bulunması nedeniyle zarar miktarının net olarak belirlenmesi zor oldu. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların ciddi hasara yol açtığını doğrulamıştı.

Eslami, İran’ın nükleer kapasitesini geliştirme hakkını savunarak, bu çalışmaların tamamen barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü bir kez daha vurguladı. Yüksek zenginleştirme oranlarının otomatik olarak silah üretimi anlamına gelmediğini belirten Eslami, “Bu oranlar hassas ölçüm araçları ve reaktör güvenliği için gereklidir. Yıllardır uygulanan ambargolar nedeniyle bu ürünleri hiçbir yerden temin edemiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD ile Müzakere Yok

Eslami, son saldırının ardından İran’ın Washington ile herhangi bir müzakere yapmayacağını belirtti. “ABD halkımıza büyük bir zulüm uyguladı, devrimden bu yana ülkemize ağır darbeler indirdi ve son olarak askeri saldırılarda bulundu. Onlarla müzakere etmek boşunadır” dedi.

ABD’nin geçmişte verdiği sözleri tutmadığını ve masada yapılan anlaşmaları sürekli ihlal ettiğini vurgulayan Eslami, “Düşman her zaman düşmandır. Masada yapılan görüşmeler sırasında bile operasyon düzenlediler. Artık kimse onlara güvenemez” ifadelerini kullandı.

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına rağmen nükleer altyapısını korumaya ve güçlendirmeye kararlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.