Ukrayna’dan Washington’a bağımlılık anlaşması: 90 milyar dolarlık proje

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Politico’nun aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD ile yaklaşık 90 milyar dolarlık büyük bir silah anlaşması üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Kiev’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenski, uzun menzilli silah sistemleri de dahil olmak üzere ayrıntılı taleplerini doğrudan ABD Başkanı Donald Trump’a sunduğunu söyledi.

Zelenski, Washington ile görüşmelerin “ana başlıklar” üzerinde uzlaşıya vardığını ve anlaşmanın uygulama aşamasına geçtiğini belirtti. Ukraynalı yetkililer, bu ay sonu ya da ekim ayında ABD’ye giderek silah alımları ve ayrıca ayrı bir İHA üretim anlaşması için teknik müzakerelerde bulunacak.

Zelenski, geçtiğimiz hafta BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta Trump ile yaptığı görüşmede, Rusya’ya karşı yürütülen savaş için ABD’den beklentilerini içeren ayrıntılı dosyayı sunduklarını aktardı. ABD’nin Ukrayna’ya silah satışları, savaşın sürdürülmesinde Washington’un doğrudan rolünü ve sorumluluğunu daha da derinleştiriyor.