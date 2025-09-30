Trump'ın Gazze'yi kolonileştirme planına 8 ülkeden ortak destek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisinin açıklanmasının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Trump'ın liderliği ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının" memnuniyetle karşılandığı ve barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyulduğu belirtilerek, bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemi vurgulandı.