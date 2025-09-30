Ensarullah’tan Sert Tepki: Gazze İçin Ağlayanlar İkiyüzlü ve Siyonist Planların Sözcüsü!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ensarullah’ın önde gelen isimlerinden Nasruddin Amir, Gazze için üzüntüsünü dile getirenlerin samimiyetini sorguladı. Amir, bu tür “duygusal” açıklamaların sadece Siyonist düşmanın yalan ve planlarının yayılmasına hizmet ettiğini belirtti. Ona göre, gerçek direniş yanlıları bu tür sahte drama değil, fiili mücadeleye odaklanmalı. Amir’in sert ifadeleri, söz konusu çevrelerin Gazze gerçeğini anlamakta yetersiz kaldığını ve ikiyüzlü tavırlarla direnişin önünü tıkadığını ortaya koyuyor.

