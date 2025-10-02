  1. Ana Sayfa
Devrim Muhafızları Uyardı: "Gerçek Vaat Operasyonlarına Karşı Yeni Hatalar Ciddi Bedeller Getirir"

2 Ekim 2025 - 16:09
News ID: 1734192
Devrim Muhafızları Ordusu, düşman cephesinde oluşabilecek her türlü yanlış hamle ve saldırganlığın, “Gerçek Vaat” operasyonları kadar, hatta daha sert ve etkili karşılıklarla sonuçlanacağı uyarısında bulundu. Bu açıklama, bölgedeki tansiyonun yükseldiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu, rakip güçlerin sınırları aşan hareketlerine karşı kararlılığını bir kez daha ilan etti. Yayımlanan açıklamada, düşman cephesinden gelebilecek her yeni hata veya provokasyonun, geçmişte uygulanan Gerçek Vaat operasyonlarından daha şiddetli ve ölümcül bir şekilde karşılık bulacağı vurgulandı.

Bu sert uyarı, bölgedeki askeri ve siyasi dinamiklerin giderek daha hassas bir hal aldığını gösteriyor. Devrim Muhafızları, sadece savunma pozisyonunda kalmayarak, olası saldırılara karşı erken ve etkili caydırıcı tedbirler alacaklarını da ifade ediyor. Böylece herhangi bir saldırgan girişimin ağır bedeller doğuracağı mesajı, potansiyel düşmanlara açıkça iletilmiş oldu.

Analistler, Devrim Muhafızları’nın bu açıklamasının, mevcut bölgesel güç dengeleri içinde İran’ın askeri kararlılığını ve caydırıcı kapasitesini yeniden vurgulama çabası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca bu tutum, bölgedeki diğer aktörler için de yeni bir güvenlik uyarısı niteliği taşıyor.

