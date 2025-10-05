Lübnan Direnişi Gücünü Artırıyor: Vefa İttifakı Lideri Muhammed Raad'dan Kritik Açıklamalar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Vefa İttifakı'nın sözcüsü Muhammed Raad, son dönemde direniş güçlerinin organizasyon ve etkileyicilik anlamında önemli bir gelişme kaydettiğini açıkladı. Raad, Suriye rejiminin yaşadığı krizlerin İsrail‘i daha saldırgan davranmaya teşvik ettiğini söylerken, İsrail’in Lübnan’daki niyetlerinin boşa çıktığını belirtti.

