Lübnan Direnişi Gücünü Artırıyor: Vefa İttifakı Lideri Muhammed Raad'dan Kritik Açıklamalar

5 Ekim 2025 - 15:59
News ID: 1735258
Vefa İttifakı lideri Muhammed Raad, Lübnan direnişinin kapasite ve etkinlik açısından güçlenerek yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu. Raad, Suriye hükümetinin zayıflamasının İsrail’in saldırgan politikalarını provoke ettiğini belirtirken, düşmanın Lübnan’daki hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Vefa İttifakı'nın sözcüsü Muhammed Raad, son dönemde direniş güçlerinin organizasyon ve etkileyicilik anlamında önemli bir gelişme kaydettiğini açıkladı. Raad, Suriye rejiminin yaşadığı krizlerin İsrail‘i daha saldırgan davranmaya teşvik ettiğini söylerken, İsrail’in Lübnan’daki niyetlerinin boşa çıktığını belirtti.

Vefa İttifakı lideri Raad, direniş safhasında önemli bir ilerlemeye işaret ederek, Lübnan direnişinin hem kapasite hem de operasyonel etkinlik bakımından önemli mesafe kat ettiğini dile getirdi. Raad’a göre, Suriye hükümetinin zayıflaması İsrail’i saldırganlaştırdı ancak bu saldırılar, planlanan siyasi ve stratejik hedeflere ulaşmasını engelledi.

Lübnan’da Vefa İttifakı’nın lideri Muhammed Raad, direniş hareketinin yeniden güç kazanarak toparlandığını kamuoyuna duyurdu. İsrail’in artan saldırganlığına rağmen, Raad, düşmanın stratejik hedeflerinin büyük oranda sekteye uğradığını ve direnişin bu zorlukları aşmayı başardığını belirtti.

