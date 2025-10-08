İslami Cihad: Direniş Müzakereye Açık Ama Teslimiyet Asla!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, direnişin asla teslim olmayacağını ve Trump’ın dayattığı Filistin karşıtı plana boyun eğmeyeceklerini söyledi. En-Nehhale, direnişin bazı stratejik konularda müzakerelere açık olduğunu ancak bu müzakerelerin direnişin temel ilkelerini zedelemeyeceğini belirtti.

“Trump planı ve İsrail ile onların bölgesel müttefiklerinin talepleri asla kabul edilmeyecek” diyen en-Nehhale, Filistin halkının özgürlük ve onur mücadelesinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Direniş, her türlü siyasi manevraya karşı halkın haklarını koruma kararlılığını sürdürüyor.

En-Nehhale’nin açıklamaları, direnişin esnekliğini ve aynı zamanda kırmızı çizgilerini net biçimde ortaya koyarken, Filistin davasının emperyalist ve işgalci dayatmalara karşı yılmaz direnişle savunulmaya devam edeceğinin mesajını verdi.