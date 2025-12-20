Suriye’de 1.348 Kişi Öldü, 574’ü Mezhepsel Nedenle Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ülkede eski rejimin devrilmesinden bu yana yaşanan güvenlik boşluğu ve toplumsal çöküşün doğurduğu kanlı tabloyu kamuoyuna aktardı. Gözlemevinin son verilerine göre, bu süreçte 1.348 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 574’ünün doğrudan mezhepsel kimlikleri nedeniyle hedef alınan siviller olduğu belirtildi.

Rapor, şiddetin artık sadece savaş bölgeleriyle sınırlı kalmadığını, ülkenin farklı bölgelerinde, şehir merkezlerinde ve kırsal alanlarda da yaygın bir şekilde sürdüğünü vurguluyor. Özellikle Hama, Halep, Hıms ve Şam çevrelerinde, mezhepsel kimliklere dayalı intikam saldırıları, evlere baskınlar ve hedefli cinayetlerin arttığı kaydedildi. Gözlemevi, bu saldırıların çoğunun silahlı gruplar, yerel milisler ve bazen de resmi olmayan güçler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

SOHR ayrıca, devlet kurumlarının işlevsiz kalması, hukukun üstünlüğünün zayıflaması ve silahlı çatışmaların devam etmesi nedeniyle sivillerin her an saldırıya maruz kalabildiğini, adaletin ise neredeyse tamamen eridiğini belirtti. Sivil toplum örgütleri ve yerel aktivistler, bu tür olayların kayıt altına alınmasının bile zorlaştığını, çünkü korku ve baskı nedeniyle birçok ailenin olayları bildirmekten çekindiğini dile getiriyor.

Uzmanlar, Suriye’nin derin toplumsal yaralarını kapatması için yalnızca siyasi bir geçişin değil, aynı zamanda güçlü bir adalet mekanizması, mezhepsel barışın yeniden inşası ve sivil güvenliğin yeniden kurulmasının da şart olduğunu vurguluyor. Ancak şu anki koşullar altında, bu hedeflerin uzak bir umut olarak kaldığı değerlendiriliyor.