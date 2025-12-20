Trump, Golan Tepeleri İçin “İsrail’in Elinde Kalması Gerek” Dedi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington – ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Yahudi Hanuka bayramı dolayısıyla düzenlenen özel bir törende, Golan Tepeleri’nin statüsüne dair güçlü bir mesaj verdi. Trump, “Golan Tepeleri’ni İsrail’in elinde tutmak, Ortadoğu’da istikrarın korunması açısından kritik önem taşıyor” dedi ve ABD’nin bu bölgeyi İsrail’in egemen toprakları olarak tanıyan tek ülke olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Trump, konuşmasında bölgedeki güvenlik ortamına değinerek, “Golan’ın İsrail kontrolünde kalması, hem İsrail’in güvenliği hem de bölgedeki dengeler açısından vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı. ABD yönetiminin 2019’da Golan Tepeleri’ni resmen tanıyan kararını bir kez daha meşrulaştıran Trump, bu adımı “Ortadoğu’da uzun vadeli bir barışın temel taşlarından biri” olarak nitelendirdi.

Konuşmanın ardından Beyaz Saray çevresinde konuşan yetkililer, ABD’nin İsrail’in Golan’daki varlığını destekleme politikasının değişmediğini, bu bölgenin stratejik öneminin de gelecek dönemde artacağını belirtti. Aynı zamanda, bu açıklamaların bölgedeki müttefiklerle ilişkilerde de bir mesaj niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.