Ensarullah’tan Uyarı: “Siyonist Rejim Ateşle Oynarsa Direniş Cevap Vermekte Tereddüt Etmez”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Ensarullah Hareketi, Gazze’ye yönelik saldırıların ardından kurulan ateşkese rağmen Siyonist rejime karşı direniş hattının dağılmadığını vurguladı. Hareketin siyasi büro üyelerinden Muhammed el-Buhayti, yaptığı sert açıklamada, “Elimiz hâlâ tetikte. Eğer işgal rejimi yeniden saldırıya kalkışırsa, biz de sahaya geri döneriz.” dedi.

El-Buhayti, Ensarullah’ın Filistin halkına yönelik dayanışmasının “sözle değil, eylemle” gösterildiğini hatırlatarak, “Direniş bir tercih değil, onurlu bir halkın var olma hakkıdır.” ifadelerini kullandı.

Bölge uzmanları, Ensarullah’ın açıklamasını, “direniş ekseninin koordineli tutumunun sürdüğüne” dair açık bir mesaj olarak değerlendiriyor. Yemen’in, Siyonist hedeflere yönelik deniz operasyonları ve füze atışlarıyla bölgedeki direniş denkleminde önemli bir caydırıcı güç haline geldiği belirtiliyor.

Gazze’deki ateşkesin ardından birçok direniş grubunun uyarılarının benzer yönde olması, Filistin’e yönelik olası yeni saldırıların geniş cepheli bir karşılıkla sonuçlanabileceğini gösteriyor.