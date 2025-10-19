Netanyahu’dan İtiraf: “Çağrı Cihazı Saldırısını Ben Emrettim”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun süredir tartışma konusu olan ve Lübnan’ın güneyinde birçok can kaybına neden olan çağrı cihazı saldırısının şahsi emriyle gerçekleştirildiğini itiraf etti. Netanyahu, söz konusu operasyonu “İsrail’in güvenliğini sağlamak için zorunlu bir adım” olarak nitelendirdi.

Ancak bölgesel ve uluslararası çevreler, bu saldırının hedef gözetmeksizin gerçekleştirildiğini, çok sayıda sivilin ve sağlık personelinin de olayda yaralandığını belirtiyor. Lübnan’daki siyasi çevreler, Netanyahu’nun bu itirafını “uluslararası hukukun açık ihlali ve savaş suçu” olarak tanımladı.

Direniş eksenine yakın kaynaklar, Netanyahu’nun bu açıklamasıyla aslında askeri başarısızlıklarını örtmeye çalıştığını, çağrı cihazları saldırısının da direnişin sahadaki gücünü azaltmak bir yana, halk arasında direnişe desteği daha da büyüttüğünü vurguladı.

Hizbullah yetkilileri ise Netanyahu’nun itirafının, “İsrail devlet terörünün” belgelenmiş bir göstergesi olduğunu belirterek, bu tür suçların yanıtının sahada verileceğini açıkladı. Örgüt, gerek Lübnan topraklarında gerekse sınır hattında İsrail’in yeni bir saldırı girişimi durumunda “üst düzey misilleme” yapılacağını duyurdu.

Netanyahu’nun söz konusu açıklaması, içeride artan siyasi baskı ve kabine içindeki restleşmelerin de bir yansıması olarak yorumlanıyor. Uzmanlara göre bu çıkış, İsrail’de savaş politikasına karşı büyüyen muhalefeti bastırma ve sorumluluğu kişisel kararlılıkla meşrulaştırma girişimi niteliğinde.