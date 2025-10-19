Netanyahu’dan Yeni Suriye Hamlesi: “HTŞ ile Anlaşma Gündemde”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde artan sınır hareketliliğinin ardından Suriyeli gruplarla yeni bir askeri-siyasi mutabakat arayışında olduklarını duyurdu. Tel Aviv’de yaptığı açıklamada Netanyahu, “Suriye’nin güneyindeki varlığımız güvenlik için zorunlu. HTŞ de dahil olmak üzere bazı yerel unsurlarla bölgenin silahtan arındırılması yönünde bir uzlaşma hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun açıklaması, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal eden askeri varlığını kalıcılaştırma niyetini açıkça ortaya koydu. Bölge kaynakları, Dürzi topluluklarının korunması yönündeki vurgunun, işgali meşrulaştırma girişimi olduğunu belirtiyor.

Direniş eksenine yakın yorumcular, bu açıklamayı “Suriye’nin güneyinde yeni bir fiili bölünme planı” olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre, HTŞ ile dolaylı iş birliği arayışı, İsrail’in Suriye içindeki direniş hattını zayıflatma stratejisinin bir uzantısı niteliğinde.

Suriye hükümeti kaynakları, İsrail’in bu planını “açık bir toprak gaspı” olarak nitelendirirken, Şam’ın Cebel eş-Şeyh çevresindeki ordu varlığını artırdığı bildirildi. Öte yandan Hizbullah’a yakın askeri çevreler, İsrail’in güneydeki askeri mevzilerini hedef alan yeni bir caydırıcılık planının devreye alınabileceğini ima etti.

Netanyahu’nun açıklamaları, bölgede gerilimi tırmandırırken, direniş cephesinin bu tür adımlara karşı “stratejik sabır, ama kesin karşılık” politikasını sürdüreceği değerlendiriliyor.