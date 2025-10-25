Avustralya’nın “Demir Yumruğu” Anlaşması Tepki Çekiyor: Elbit Systems’tan Mühimmat Alımı Tartışmalara Yol Açtı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avustralya savunma yetkilileri, yeni “demir yumruk” piyade araçları için kritik mühimmat alımında İsrail merkezli Elbit Systems’ı tercih etti. Sözleşmenin toplam değeri 100 milyon dolar civarında ve 2026 yılına kadar teslimatları kapsıyor.

Ancak insan hakları ve uluslararası hukuk uzmanları, anlaşmanın etik boyutuna dikkat çekiyor. Avustralya İnsan Hakları Derneği’nden yapılan açıklamada, sözleşmenin “uluslararası çatışma hukukuna uygunluğunun titizlikle incelenmesi gerektiği” vurgulandı. Uzmanlar, bu tür mühimmatların sivil bölgelerde kullanıldığında ciddi hukuki ve insani sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Askeri kaynaklar, Elbit Systems mühimmatının yüksek dayanıklılık ve hassas hedefleme kapasitesine sahip olduğunu, ancak kullanımın sıkı kurallara bağlı olduğunu savunuyor. Öte yandan eleştirmenler, bu teknolojinin “çatışma sahasında sivilleri tehdit eden bir unsur” haline gelebileceğini ifade ediyor.

Analistler, Avustralya’nın bu adımının savunma teknolojisi alanında İsrail ile olan bağlarını güçlendirme amacı taşıdığını, ancak bunun aynı zamanda uluslararası gözlemciler nezdinde ciddi tartışmalara yol açtığını belirtiyor. Uluslararası hukuk çevreleri, sözleşmenin “insani standartlarla çatışan bir örnek” olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan kısa açıklamada ise, sözleşmenin tamamen yasal ve uluslararası standartlara uygun olduğu belirtildi. Ancak uzmanlar, ahlaki tartışmanın, modern savaş teknolojilerinde kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu savunuyor.