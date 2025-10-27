Prof. Dr. Doğu Perinçek: "PKK, MİT tarafından kuruldu" + Video

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Prof. Dr. Doğu Perinçek, terör örgütü PKK’nın yoğun saldırılar gerçekleştirdiği bir dönemde katıldığı bir televizyon röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Perinçek, programda açık ve net bir şekilde, “PKK terör örgütü MİT tarafından kuruldu. Bu örgüt, istihbarat servisinin bir güvenlik projesi kapsamında oluşturuldu,” ifadelerini kullandı.

Perinçek’in bu sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Açıklama, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve istihbarat kurumlarının rolü üzerine yeni tartışmaların başlamasına neden oldu.