Siyonist İsrail’de savaşın faturası: İcra dalgası ve ekonomik kriz patladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail gazetesi Maariv’in verilerine göre, işgal rejimi son bir yılda ekonomik çöküşün eşiğine geldi. Habere göre, yalnızca 2024 yılı içinde 378 binden fazla yeni icra dosyası açıldı ve toplam açık dava sayısı 2 milyona yaklaştı. Bu oran, geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 artış anlamına geliyor.

Gazete, savaş öncesinde icra dosyalarının çoğunun küçük ve orta ölçekli işletmelere ait olduğunu, ancak Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından sonra ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerine yayıldığını yazdı. Şirket yöneticisi Metan Fertman’a göre, “Bu durum savaşın ekonomiye doğrudan etkisidir. Artık dosyaların yüzde 90’ı sıradan vatandaşlara ait, çoğu da 20 bin şekeli geçmeyen borçlardan oluşuyor.”

İsrail’deki ekonomik sıkıntılar, savaşın uzun sürmesi, faiz oranlarının yükselmesi, enflasyonun artması ve Batı desteğine rağmen üretim çarklarının durma noktasına gelmesiyle derinleşti. Fertman, “Bankalar yazın şemsiye dağıtıp kışın geri ister. Halk yüksek fiyatlar ve düşük gelir arasında eziliyor. Ailelerin borçlarını ödeyebilme gücü her geçen gün azalıyor” diyerek işgal rejimindeki mali çöküşü itiraf etti.

Uzmanlara göre, Gazze’deki saldırıların ardından oluşan savaş ekonomisi, işgal rejiminin iç yapısını hızla zayıflatıyor ve sosyal düzenin dağılmasına yol açıyor.