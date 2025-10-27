Azerbaycan’ın “Gazze İstikrar Gücü”ndeki Rolü: “Hüseyniyun”a Karşı İşbirliği İsrail’i Güçlendirebilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail merkezli Israel National News haber ajansı, Azerbaycan’ın Gazze Şeridi’nde oluşturulması planlanan çok uluslu “İstikrar Gücü”ne katılmayı değerlendirdiğini bildirdi. Haberde, Bakü’nün çoğunluğu Müslüman bir ülke olarak askeri tecrübesi ve ekonomik kapasitesi sayesinde İsrail için “güvenilir ve kabul edilebilir bir ortak” olabileceği ifade edildi.

Analize göre, İsrail savaş sonrası güvenlik ortakları arayışında ve Azerbaycan’ın ismi öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Uzmanlar, Azerbaycan’ın katılımının stratejik, diplomatik ve ekonomik açıdan İsrail’e önemli faydalar sağlayacağını belirtiyor.

Washington merkezli Turan Araştırma Merkezi Başkanı Joseph Epstein, “Azerbaycan’ın bu misyona katılması İsrail’i güçlendirir, çünkü iki ülke İran’a karşı uzun vadeli ortak çıkarlara ve güçlü ilişkilere sahip” dedi.

Bar-İlan Üniversitesi’nden Prof. Zeev Khanin ise, “İsrail-Filistin çatışması hiçbir zaman Bakü–Kudüs ittifakını zayıflatmadı. Azerbaycan ilişkilerini hiçbir dönemde durdurmadı veya yavaşlatmadı,” ifadelerini kullandı.

Son otuz yılda İsrail ile Azerbaycan arasındaki güvenlik ilişkileri hızla gelişti ve 2020 Karabağ Savaşı sırasında zirveye ulaştı. Bakü, İsrail yapımı savunma sistemlerinden yararlandı; uzmanlara göre bu teknolojiler, Gazze’deki istikrar misyonunda da etkin şekilde kullanılabilir.

Her iki ülke de İran destekli vekil güçlerle karşı karşıya bulunuyor: İsrail, Hizbullah ve Hamas’la; Azerbaycan ise “Kafkasya Hizbullahı” veya “Hüseyniyun” adlı grupla mücadele ediyor. Analistler, iki ülkenin bu alandaki koordinasyonunun İran’ın bölgesel etkisine karşı net bir mesaj olacağını vurguluyor.

Ayrıca raporda, Azerbaycan’ın katılımının misyonun Müslüman dünyasında meşruiyetini artırabileceği ve operasyonu “işgalci bir girişim” görüntüsünden çıkararak “insani bir istikrar hamlesi”ne dönüştürebileceği değerlendirmesi yer alıyor.

Sonuç olarak, Stimson Enstitüsü’nün değerlendirmelerine paralel biçimde, Israel National News’in aktardığı bu senaryoya göre Azerbaycan’ın olası katılımı, Gazze’deki güvenlik yapısına yeni bir diplomatik boyut kazandırabilir ve İsrail’in bölgedeki stratejik konumunu pekiştirebilir.