Avrupa Hahamlar Konferansı’nın Bakü Toplantısı Güvenlik Gerekçesiyle İptal Edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail merkezli Ynet Global haber sitesinin bildirdiğine göre, Avrupa Hahamlar Konferansı (Conference of European Rabbis) tarafından Bakü’de düzenlenmesi planlanan geniş katılımlı toplantı güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Söz konusu konferansın 3–6 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılması planlanıyordu. Etkinlikte Avrupa, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nden yaklaşık 600 temsilcinin — aralarında dini liderler ve resmi şahsiyetlerin de bulunduğu — yer alması bekleniyordu.

Konferans yönetimi, artan güvenlik endişeleri ve bölgesel riskler nedeniyle iptal kararının alındığını açıkladı. Organizasyonun yeni tarih veya alternatif bir ev sahibi şehir belirleyip belirlemediği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.