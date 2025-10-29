Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Minsk'te düzenlenen güvenlik toplantısında Moskova ve Asyalı ortaklarının adil bir küresel düzen inşası vizyonunu açıklarken, Batı'yı ve özellikle NATO'yu Ukrayna'daki savaşı kasten uzatmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü Belarus'un başkenti Minsk'te yaptığı konuşmada, Moskova'nın Batı'nın hegemonyacı politikaları karşısındaki kararlı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bağımsız ülkelerden oluşan birleşik bir cepheden bahseden Lavrov, "Batı'nın zorbalık ve iradesini başka ülkelere dayatma alışkanlığının aksine, Rusya; Çin, Hindistan, İran ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri gibi ortaklarıyla birlikte, gerçek istikrar ve refahın ancak tüm ülkelerin eşit haklarına ve egemenliğine saygıyla mümkün olacağına inanmaktadır. Bu, sözde gelişmiş ülkelerin hegemonyasıyla sağlanamaz" dedi.

NATO, Ukrayna Savaşını Uzatmakla Suçlandı

Lavrov, konuşmasının devamında Ukrayna krizine değinerek, NATO üyesi Avrupa ülkelerini savaşın alevlerini körüklemiş olmakla suçladı. Lavrov, "Ne yazık ki Avrupalı liderler, Kiev rejimine kontrolsüzce silah ve sermaye pompalayarak çatışmanın ve katliamın devam etmesine yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda Washington'ı bu insani felaketi sona erdirmek için her türlü barışçıl çözüm ve müzakereden vazgeçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Putin-Trump Anlaşmalarına Vurgu ve Moskova'nın Beklentisi

Rusya Dışişleri Bakanı, konuşmasının bir diğer bölümünde, Vladimir Putin ve eski ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da yapılan toplantıda varılan anlaşmalara atıfta bulunarak, "Moskova bu anlaşmalara bağlıdır ve şimdi mevcut ABD yönetiminin de bu müzakerelerde belirlenen ilkelere saygı göstermesini ve çatışma ve gerilimi tırmandırma yolundan uzak durmasını bekliyor" dedi.

Lavrov'un bu açıklamaları, Batı'nın liderliğini ABD'nin yaptığı grup, çökmekte olan hegemonyasını korumak amacıyla Rusya ve İran gibi stratejik ortakları üzerindeki kapsamlı baskıları artırırken geldi.