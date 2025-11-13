Devrim Muhafızları: 12 günlük savaşta tüm emperyalist güçler İran’a karşı birleşti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi’nin direniş çizgisinde yer alan kararlılığı bir kez daha vurgulayan açıklamalarda bulunan Devrim Muhafızları Ordusu (SEPAH) Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedavi, “12 günlük savaşta tüm emperyalist güçler İran’a karşı birleşti ancak yine de yenildiler; çünkü devrim sevdalıları ilahî görevlerine sadık kaldılar” dedi.

Tahran’da düzenlenen Hava-Uzay Kuvvetleri Şehitleri Anma Töreni’nde konuşan Fedavi, İmam Humeyni’nin başlattığı İslamî hareketin günden güne büyüyerek tüm dünyaya yayıldığını ifade etti. “Bu hareket, Allah’ın vaadi doğrultusunda küresel ölçekte İslam yönetiminin yayılmasıyla sonuçlanacaktır” dedi.

Fedavi, İran gençliğinin bu mücadelede öncü rol oynadığını belirterek, “Ne mutlu o yiğitlere ki, bu kutlu yürüyüşte görevlerini yerine getirdiler ve şehadetle taçlandılar” ifadelerini kullandı.

Komutan, “12 günlük savaşta Allah vaadini gerçekleştirdi. Hak üzere duran bir milletin karşısında hiçbir güç duramaz. ABD, İngiltere, siyonist rejim ve onların uşakları birleşti ama Allah’ın ordusu galip geldi,” dedi.

Fedavi ayrıca, Devrim Muhafızları’nın tek bir günü bile kaybetmeden görevini sürdürdüğünü belirterek, “47 yıldır bu ilahî kuralın tecellisini yaşıyoruz. Allah’ın koyduğu kurallara bağlı kalındığında zafer kaçınılmazdır. Bütün şeytani güçler birleşse de İslam Devrimi’ni mağlup edememiştir,” diye ekledi.