Batı’nın yeni oyunu: Sudan’ı parçalama planı devrede

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sudan’da Nisan 2023’te başlayan iç savaş, Afrika’nın kalbinde emperyalizmin ve bölgesel vekâlet savaşlarının yeni bir cephesi haline geldi. Ülkenin kuzeyinde orduya bağlı güçler ile batı destekli “Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF)” arasındaki çatışmalar, yalnızca siyasi iktidar mücadelesi değil, aynı zamanda Sudan’ın geleceğini belirleyecek bir jeopolitik hesaplaşma olarak değerlendiriliyor.

BM raporlarına göre, savaşın başlamasından bu yana 14 milyondan fazla Sudanlı evini terk etmek zorunda kaldı. Bu, günümüz dünyasının en büyük zorunlu göç dalgası olarak kayıtlara geçti. 18 ay süren kuşatmanın ardından 26 Ekim 2025’te RSF’nin Darfur’un başkenti Fâşer’i ele geçirmesi, sadece askeri bir zafer değil, Sudan’ın parçalanmasına giden sürecin hızlandığı bir dönüm noktası oldu.

Emperyalist Düzenin Sudan Üzerindeki Tarihsel Gölgesi

Sudan’ın bugünkü çöküşü, yüzyılı aşkın süredir devam eden sömürgeci müdahalelerin mirasıdır. İngiliz-Mısır ortak işgali döneminde (1899-1956) ülke bilinçli biçimde kuzeyde Arap-İslam kimliğiyle, güneyde ise Hristiyan-Afrika kimliğiyle bölünmüş; bu politika etnik ve dini fay hatlarını derinleştirmiştir. Batı’nın dayattığı bu “merkez–çevre” modeli, bağımsızlık sonrası tüm hükümetleri kırılgan hale getirmiş ve iç çatışmaları sürekli kılmıştır.

Petrol zengini güneyin 2011’de Batı destekli planla Sudan’dan ayrılması, ülkenin ekonomik belini kırdı. Bu gelişme, uluslararası şirketlerin kaynakları bölmek ve ülkeyi zayıflatmak için kullandığı klasik “böl ve yönet” stratejisinin bir örneği olarak görülüyor.

Darfur’un Düşüşü ve Dış Müdahalenin İzleri

RSF’nin Fâşer’i ele geçirmesiyle Sudan topraklarının yaklaşık dörtte biri bu grup tarafından kontrol altına alındı. RSF’nin askeri kapasitesinin, BAE ve bazı Batılı istihbarat ağları tarafından finanse edildiğine dair güçlü kanıtlar bulunuyor. Altın ticareti üzerinden sağlanan gelirler, bu paralı güçlerin finansmanında kullanılıyor.

Darfur’da binlerce sivilin öldürüldüğü, köylerin yakıldığı ve etnik temizlik yapıldığı bildiriliyor. Buna rağmen Batı medyası bu katliamları görmezden geliyor; çünkü RSF’nin güçlenmesi, Sudan ordusunun İran ve Direniş Cephesi’yle olası yakınlaşmasını engelleme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik Yıkım ve İnsanlık Krizi

Savaşın ekonomik maliyeti 200 milyar doları aşmış durumda. Sanayi üretimi %70, hizmet sektörü %49, tarım %21 oranında geriledi. Sekiz milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden olurken, iki milyondan fazla Sudanlı komşu ülkelere sığındı. Bu tablo, Batı’nın Sudan’ı “yönetilemez bir devlet” haline getirme planının somut sonucudur.

Kordofan’da Yeni Cephe: Ülkenin Geleceği Bu Savaşta Belirlenecek

Şu anda savaşın merkezi, stratejik öneme sahip Kordofan eyaletine kaymış durumda. Sudan ordusu bu bölgeyi başkent Hartum’a açılan son savunma hattı olarak görüyor. RSF ise bölgeyi ele geçirerek batıdan merkeze doğru ilerlemeyi hedefliyor. Uzmanlara göre, Kordofan’daki çatışmalar Sudan’ın ikiye bölünmesine giden süreci hızlandırabilir.

Sonuç: Sudan “Yeni Libya” Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Sudan’daki savaş, artık sadece bir iç mücadele değil; Afrika’nın kalbinde ABD-İsrail ekseninin yürüttüğü jeopolitik parçalama planının yeni aşamasıdır. Emperyalist sistem, Sudan’ı hem enerji kaynakları hem de jeostratejik konumu nedeniyle bölmek istiyor. Ancak halkın direnci ve ulusal ordunun birliği, bu planların boşa çıkmasını sağlayabilir.

Direniş Cephesi ülkeleri açısından Sudan’daki gelişmeler, Batı’nın Afrika üzerindeki hâkimiyetini koruma çabasının tipik bir örneği olarak görülüyor. Sudan halkının geleceği, emperyalizmin değil, kendi kaderini tayin hakkını savunan güçlerin elinde şekillenecektir.