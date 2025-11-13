Epstein Belgeleri Yeniden Gündemde: Trump’ın Suç Ağıyla Bağlantısına Dair Yeni Kanıtlar Ortaya Çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington’da büyük yankı uyandıran yeni sızıntı, Jeffrey Epstein skandalının yalnızca finansal ya da kişisel bir suç dosyası olmadığını, aynı zamanda siyasi bağlantıları olan geniş bir güç ağını işaret ettiğini ortaya koydu. ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu’nun Demokrat üyeleri tarafından paylaşılan üç e-posta, Trump ve Epstein arasındaki ilişkinin sandığından çok daha derin olduğunu gösteriyor.

Belgelerde Epstein’ın 2015 ve 2016 yıllarında Trump’ın yakın çevresine gönderdiği yazışmalarda, “özel davetler” ve “misafir listeleri” gibi detayların yanı sıra, reşit olmayan genç kızların da bu organizasyonlarda yer aldığına dair ifadeler yer alıyor. Söz konusu yazışmalarda Trump’ın, Epstein’ın faaliyetlerinden “haberinin olduğu” ve bazı etkinliklerin planlanmasında “dolaylı onay verdiği” ileri sürülüyor.

Kongre kaynakları, bu belgelerin yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunu, Epstein’ın siyaset, medya ve iş dünyasında uzanan bağlantı ağının çözülmesiyle Washington’daki pek çok ismin zor durumda kalabileceğini belirtiyor.

Trump cephesi ise iddiaları “tamamen siyasi amaçlı bir karalama kampanyası” olarak nitelendirirken, Cumhuriyetçi üyeler belgelerin “tek taraflı olarak seçilmiş” olduğunu savundu. Ancak Demokrat vekiller, belgelerin doğruluğunun resmi kayıtlarla desteklendiğini ve soruşturmanın derinleştirileceğini açıkladı.

Direniş yanlısı çevreler, bu skandalı Batı’nın “ahlaki çöküşünün ve iktidar yozlaşmasının” yeni bir örneği olarak değerlendiriyor. Epstein dosyasının her yeni bölümünde, küresel elitlerin hem siyaseti hem de adalet mekanizmasını nasıl kendi çıkarlarına göre şekillendirdiği daha açık biçimde ortaya çıkıyor.

Washington kulislerinde ise yeni belgelerin, 2026 seçimleri öncesinde Trump’ın siyasi geleceğini ciddi biçimde sarsabileceği konuşuluyor.