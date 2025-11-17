İran’dan Sert Çıkış: Nükleer Tesislere Yönelik Saldırı “Bilimsel Egemenliği Hedef Alan Eşi Görülmemiş Bir Eylem”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’da nükleer faaliyetleri denetleyen en üst düzey isim olan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, son günlerde İran’ın barışçıl amaçlarla yürüttüğü nükleer tesislerine dönük saldırı girişimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İslami, yapılan saldırının sadece fiziksel bir hamle olmadığını, ülkelerin bilimsel ilerleme iradesini baltalamayı amaçlayan tehlikeli bir mesaj taşıdığını söyledi.

İslami, “Barışçıl nükleer programımıza yönelik bu saldırı, uluslararası normları hiçe saymakla kalmıyor; ulusların kendi bilimsel yollarını belirleme hakkına açık bir müdahale niteliği taşıyor. Bu, bilimsel kapasiteye yönelen saldırılar tarihinde örneği görülmemiş bir eylemdir.” ifadelerini kullandı.

Tahran, saldırının zamanlamasının da dikkat çekici olduğuna işaret ederek, İran’ın son aylarda nükleer teknolojide kaydettiği ilerlemelerin bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirtiyor. İranlı yetkililer, özellikle tıbbi izotop üretimi, enerji geliştirme programları ve uluslararası denetime açık sivil projelerin hedef alınmasının “barışçıl programın kasıtlı biçimde sabote edilmeye çalışıldığı” anlamına geldiğini savunuyor.

Direniş çizgisindeki uzmanlar ise saldırının, bölgedeki güç dengelerini yeniden dizayn etmeye çalışan aktörlerin mesajı olduğunu, İran’ın bilimsel altyapısını zayıflatma girişimlerinin uzun vadede sonuçsuz kalacağını belirtiyor. Tahran yönetimi, saldırının faillerinin tespiti için kapsamlı bir araştırma başlattı ve uluslararası hukuki mekanizmaların devreye sokulacağını duyurdu.

İran tarafı, tüm bu baskılara rağmen nükleer çalışmaların “kesintisiz ve kararlılıkla” sürdürüleceğini vurgulayarak, bilimsel bağımsızlığın ülkenin stratejik kimliğinin ayrılmaz parçası olduğunun altını çiziyor.