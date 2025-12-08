  1. Ana Sayfa
İran Devrim Muhafızları İddiası: 12 Gün Savaşında İsrail’e Ağır Darbeler Vuruldu

8 Aralık 2025 - 18:32
İran Devrim Muhafızları, haziran ayında gerçekleşen 12 gün süren çatışmalarda İsrail’in en büyük petrol rafinerisini iki kez hedef aldıklarını ve Mossad tesisi saldırısında 36 kişiyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları, Haziran ayında yaşanan kritik 12 günlük savaşta İsrail’e karşı caydırıcı ve stratejik darbeler indirdiklerini resmen duyurdu. Yetkililer, İsrail’in enerji altyapısında büyük hasar yaratan iki ayrı saldırı düzenlediklerini belirterek, özellikle ülkedeki en büyük petrol rafinerisinin iki kez vurulduğunu vurguladı. Bu hamlelerin, İsrail’in ekonomik ve askeri kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığı ifade edildi.

Buna ek olarak, İran yönetimi, Mossad’a ait gizli bir tesisin hedef alındığı saldırıda 36 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu saldırı ile İstihbarat birimine ağır bir darbe vurulduğu, İran’ın bölgedeki etkisini artırma çabalarının somut biçimde yansıdığı kaydedildi. Uzmanlar, bu operasyonların İran’ın sadece bölgesel değil, İsrail’in güvenlik algısına da doğrudan meydan okuma niteliği taşıdığını belirtiyor.

Bu gelişmeler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin derinleştiğinin güçlü göstergesi olarak yorumlanıyor. İran’ın direniş cephesi üzerindeki etkisi artarken, İsrail’in karşılık verecek adımlarının da diplomasi ve çatışma boyutunda yeni bir evreye girmesi bekleniyor. Ortadoğu’da yükselen bu tansiyon, bölgenin destabilize olma ihtimalini artırırken, küresel güçlerin de dikkatli adımlar atması gerektiğini ortaya koyuyor.

