Ayetullah Sistani’nin Sağlık Durumu İyileşti: Necef’ten Güvenilir Bilgi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak kamuoyu Ayetullah Ali es-Sistani’nin sağlık durumuyla ilgili endişe içerisindeyken, Necef merkezli güvenilir kaynaklar önemli bir açıklama yaptı. Sistani’nin geçtiğimiz günlerde grip nedeniyle rahatsızlandığı duyuruldu. Ancak alınan bilgilere göre, güçlü direncini gösteren dini liderin sağlık durumu şu an iyi seyrediyor ve görüşmelerine önümüzdeki 48 saat içinde yeniden başlayacak.

Bu açıklama, Irak’ta siyasi ve dini dengelerin hassas olduğu dönemde toplumda rahatlama yarattı. Ayetullah Sistani, ülkenin istikrarı ve direniş hattının simgelerinden biri olarak kabul ediliyor; dolayısıyla sağlığı herkes için hayati önemde. Sağlık durumunun iyi olması, hem Irak içindeki farklı kesimler hem de direniş yanlısı aktörler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Uzmanlar, Sistani’nin varlığının Irak’taki dini otoritenin sağlamlığını koruması açısından büyük önem taşıdığı görüşünde. Bu dönemde liderin güçlenmiş ve aktif bir şekilde görevlerine dönmesi, hem bölgesel dengelerde hem de Irak içindeki siyasi süreçlerde denge faktörü olmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor.