Irak Bakanı Fuad Hüseyin: Hizbullah ve Ensarullah’ın Terör Listesine Alınması ‘İdari Hata’

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, son dönemde tartışmalara yol açan bir açıklama yaptı. Ülkesinin terör listesinde yer alan Hizbullah ve Ensarullah gibi direniş hareketlerinin bu listeye dahil edilmesinin “idari bir hatadan” kaynaklandığını ifade eden Hüseyin, ilgili makamların durumu titizlikle araştırdığını söyledi. Bakan, bu süreçte yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve dosyaların gözden geçirilmesinin öncelikli olduğuna vurgu yaptı.

Irak, bölgedeki hassas dengelerin farkında olarak direniş güçleriyle olan ilişkilerini sağlıklı tutmaya güçlü bir çaba gösteriyor. Hizbullah ve Ensarullah gibi milletlerin mücadelesinde rol oynayan unsurların terör listesinde yer alması, toplumun geniş kesimlerinde tepki yaratmıştı. Fuad Hüseyin’in açıklaması, hükümetin bu tepkileri göz önünde bulundurduğu ve politikalarında düzeltmeye gidebileceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bu gelişme, Irak’ta siyasi ve diplomatik alanda dengelerin henüz kırılmadığını, direniş hareketlerine belirli bir saygı ve destek mekanizmasının varlığını sürdüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu tür hataların hızla düzeltilmesinin bölgedeki iş birliği ve barış ortamının korunması açısından kritik olduğunu söyledi.