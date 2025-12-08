İsrail, ABD Çıkarlarını Geri Planda Bırakıyor: Yeni Dönemde Sert Politikalar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in dış politika sahnesinde son dönemde gözlemlenen belirgin değişim, Washington’un çıkarlarına uyum sağlama zorunluluğunu yitirmesiyle doğrudan ilişkili. Uzmanların değerlendirmesine göre, ABD’nin İsrail üzerindeki etkisi azaldı ve oluşan bu boşluk İsrail’e kendi sert stratejilerini uygulamada geniş hareket alanı tanıyor. Artık Amerikan çıkarlarına göre değil, çoğu zaman kendi ulusal çıkarlarına göre hareket eden İsrail, zaman zaman da iki tarafın çıkarlarının çatıştığı politikalara yöneliyor.

Bu durum bölgesel dengeleri derinden etkilerken, Amerika ile İsrail arasındaki bağlarda yeni soru işaretleri yaratıyor. Görüşmelerde ve diplomatik süreçlerde ABD, İsrail’i tam anlamıyla kontrol etmekte zorlanıyor ve bu da iki müttefik arasında zaman zaman gerilimlerin yaşanmasına zemin hazırlıyor. Özellikle güvenlik politikaları ve bölgesel operasyonlarda bu çatışma çizgisi net bir biçimde ortaya çıkıyor.

Analistler, İsrail’in bu bağımsız dış politika duruşunu bir güç göstergesi olarak yorumlasa da, uzun vadede hem bölgesel istikrar hem de ABD-İsrail ilişkilerinde belirsizlikleri beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor. ABD çıkarlarından uzaklaşan politikaların getireceği sonuçlar, önümüzdeki dönemde dikkatle izlenmeye devam edecek.