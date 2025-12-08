Lübnan’da Ateşkes Umudu Varken İsrail’den Kuzeyde Yeni Çatışma İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ateşkesin sağlanması için bölgedeki aktörlerin sürdürdüğü diplomatik çabalara rağmen, İsrail güvenlik kaynaklarından sızan haberler, ordunun kuzey cephesinde operasyon hazırlığında olduğunu gösteriyor. İsrail basınına yansıyan bu iddialar, ateşkesin henüz tam anlamıyla yerleşmediğinin ve bölgede tansiyonun yüksek kaldığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Lübnan sınır hattında olası yeni çatışmaların sinyali, bölgedeki istikrar çabalarını gölgelemiş durumda. Uzmanlar, İsrail’in bu yaklaşımının, sürdürülen diplomatik görüşmeleri çıkmaza sokarak bölgeyi yeniden bir çatışma sarmalına sürükleyebileceği endişesini dile getiriyorlar. Ateşkesin kalıcı olması için tüm tarafların sorumluluk alması gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan Lübnan yönetimi ve uluslararası aktörler, diplomatik kanallar üzerinden ateşkesin sağlanması için yoğun mesai harcıyor. Her iki tarafın stratejik hesapları ve bölgesel dengeleri göz önüne alındığında, önümüzdeki günlerin kritik geçeceği ifade ediliyor.