ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Belgesi: Avrupa yalnız, Ukrayna teslim

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:ABD’nin 2025 Ulusal Güvenlik Belgesi, Donald Trump’ın ikinci dönem yönetiminin resmi ilk belgesi olarak, Washington’un artık NATO’da tam liderliği üstlenmeyeceğini ve Avrupa’yı “medeniyetin çöküşü” ile suçladığını ortaya koyuyor. Belge, Avrupa ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH’nın %5’ine çıkarmalarını talep ederek, ABD’nin küresel hegemonik rolündeki erozyonunu gözler önüne seriyor.

Trump belgesi: Ortadoğu artık öncelikli değil

4 Aralık 2025’te yayımlanan 33 sayfalık belge, “Amerika Öncelikli” bir yaklaşım çerçevesinde, ABD’nin dış politikasını uzun süredir müdahil olduğu Ortadoğu ve uzak bölgelerden uzaklaştırmayı amaçladığını iddia ediyor. Belgeye göre, ABD artık Ortadoğu’yu kriz ve felaket üretici bir merkez olarak görmüyor, bu bölgeyi “yatırım ortağı” olarak konumlandırıyor.

Ancak sahadaki uygulamalar bu iddialarla çelişiyor. 2025’in Haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine yönelik “Gece Çekici” operasyonu, ABD’nin Ortadoğu’daki müdahalelerini daha da artırdığını gösteriyor. Bu durum, ABD’nin sözde geri çekilme iddialarının aslında ideolojik bir örtü olduğunu, gerçek politikaların ise dolaylı müdahalelerle devam ettiğini ortaya koyuyor.

Dönüş: Monroe Doktrini ve “Trump Tamamlayıcısı”

Belgenin en dikkat çekici unsuru, ABD’nin tarihsel Monroe Doktrini’ni yeniden canlandırmasıdır. Bu politika, Batı Yarımküre’nin ABD’nin etki alanı olduğunu ve yabancı güçlerin müdahalesine izin verilmeyeceğini ilan ediyordu. 2025 belgesi ise bunu Trump Tamamlayıcısı olarak tanımlıyor: ABD, sadece Batı Yarımküre’ye dış güçlerin girişini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel güvenlik, enerji, limanlar ve stratejik altyapılar üzerinde aktif hâkimiyet kurmayı hedefliyor. Bu da ABD’yi küresel hegemonya yerine bölgesel bir güç konumuna düşürüyor.

Avrupa’ya ağır eleştiriler ve NATO’nun zayıflaması

Belge, Avrupa’yı iç sorunları ve göç politikaları üzerinden sert şekilde eleştiriyor. ABD, Avrupa’nın güvenliğini destekleyeceğini belirtse de, NATO üyelerinden savunma harcamalarını GSYİH’nın %5’ine çıkarmalarını talep ediyor ve artık Avrupa-Rusya ilişkilerinde tam sorumluluk almak istemediğini açıklıyor. Bu yaklaşım, NATO’nun zayıflamasına ve Avrupa’yı belirsiz bir konuma bırakıyor.

ABD hegemonyasının gerilemesi

ABD’nin dünya sahnesindeki hegemonik gücü, 2. Dünya Savaşı sonrası kurumsallaşmış ekonomik, askeri ve ideolojik temeller üzerine inşa edilmişti. 2025 belgesi, bu hegemonik yapının artık sürdürülemez olduğunu gösteriyor. Yüksek iç borç, ekonomik baskılar, Çin ile rekabet ve Afganistan ile Irak’taki başarısızlıklar, ABD’nin artık küresel liderlik rolünü sürdüremeyeceğini ortaya koyuyor. Trump yönetimi, küresel müdahaleler yerine iç önceliklere odaklanmayı ve Monroe Doktrini çerçevesinde bölgesel hâkimiyet politikalarını ön plana çıkarıyor.

Sonuç olarak, ABD’nin 2025 Ulusal Güvenlik Belgesi, sözde geri çekilme ve “Amerika Önce” söylemleriyle hegemonik düşüşünü meşrulaştırmayı amaçlıyor. Avrupa’ya yapılan sert eleştiriler, NATO’nun zayıflaması ve ABD’nin dünya sahnesindeki rolünü bölgesel ölçekte sınırlaması, Washington’un artık küresel bir güç olarak güvenilirliğinin azaldığını gösteriyor.