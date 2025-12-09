Siyonist rejim Gazze’de ateşkesi 738 kez ihlal etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Şeridi Hükûmeti’nin Bilgi Ofisi, son 60 günde işgalci Siyonist rejimin uygulanan ateşkesi tam 738 kez ihlal ettiğini açıkladı.

Raporlara göre, sözde ateşkes döneminde işgalci rejimin Gazze’ye yönelik saldırılarında en az 386 Filistinli şehit oldu.

Daha önce yapılan açıklamalarda ise, ateşkes anlaşması kapsamında sağlanması kararlaştırılan insani yardımların yalnızca yüzde 16’sının Gazze’ye ulaştığı, işgalci rejimin ise yüzlerce yardım tırının girişini engellediği belirtilmişti.

Bu durum, işgalci rejimin Filistin halkına yönelik sistematik abluka ve katliam politikalarının devam ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.