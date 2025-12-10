  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Siyonist İsrail Filistinlileri esir tutmaya devam ediyor: Keyfi tutuklama ve işkenceler sürüyor

10 Aralık 2025 - 16:44
News ID: 1760181
Siyonist İsrail Filistinlileri esir tutmaya devam ediyor: Keyfi tutuklama ve işkenceler sürüyor

Katil İsrail işgal güçleri, cezaları sona ermiş Filistinli mahkumları keyfi şekilde tutuklamaya devam ediyor. Mahkumlar ziyaret ve hukuki yardım haklarından mahrum bırakılırken, uluslararası hukuk ihlali ve savaş suçu niteliği taşıyan bu uygulama, Gazze halkının karşı karşıya olduğu baskıyı ve zulmü bir kez daha ortaya koyuyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgal altındaki Filistin’deki Mahkumlar Basın Ofisi, İsrail rejiminin Gazze’den 32 Filistinli mahkumu, cezaları aylar ve yıllar önce sona ermiş olmasına rağmen hâlâ haksız bir şekilde tutukladığını açıkladı.

Ofis, mahkumların “gayri meşru savaşçı” statüsüne geçirilmesinin, onları herhangi bir suçlama, yargılama veya mahkeme kararı olmaksızın hapiste tutmak anlamına geldiğine dikkat çekti. Bu uygulamanın Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ne açık bir ihlal ve uluslararası hukuka göre bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

Gazze mahkumlarının ziyaret ve avukatlarla iletişim haklarından mahrum bırakıldığı belirtilirken, durumlarının neredeyse zorla kaybetme (forced disappearance) boyutuna geldiği uyarısı yapıldı: “Kaybolma, tecrit ve resmi sessizlik, acıyı uzatıyor.”

Daha önce, İsrail Genel Savunma Ofisi tarafından 4 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan bir rapor, 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistinli mahkumların koşullarında ciddi bir kötüleşme yaşandığını ortaya koymuştu. Bu durum, işgal rejiminin Filistin halkına karşı devam eden baskı ve keyfi uygulamalarının boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha