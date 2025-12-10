Siyonist İsrail Filistinlileri esir tutmaya devam ediyor: Keyfi tutuklama ve işkenceler sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgal altındaki Filistin’deki Mahkumlar Basın Ofisi, İsrail rejiminin Gazze’den 32 Filistinli mahkumu, cezaları aylar ve yıllar önce sona ermiş olmasına rağmen hâlâ haksız bir şekilde tutukladığını açıkladı.

Ofis, mahkumların “gayri meşru savaşçı” statüsüne geçirilmesinin, onları herhangi bir suçlama, yargılama veya mahkeme kararı olmaksızın hapiste tutmak anlamına geldiğine dikkat çekti. Bu uygulamanın Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ne açık bir ihlal ve uluslararası hukuka göre bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

Gazze mahkumlarının ziyaret ve avukatlarla iletişim haklarından mahrum bırakıldığı belirtilirken, durumlarının neredeyse zorla kaybetme (forced disappearance) boyutuna geldiği uyarısı yapıldı: “Kaybolma, tecrit ve resmi sessizlik, acıyı uzatıyor.”

Daha önce, İsrail Genel Savunma Ofisi tarafından 4 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan bir rapor, 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistinli mahkumların koşullarında ciddi bir kötüleşme yaşandığını ortaya koymuştu. Bu durum, işgal rejiminin Filistin halkına karşı devam eden baskı ve keyfi uygulamalarının boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.