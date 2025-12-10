  1. Ana Sayfa
İran, Çin ve Suudi Arabistan'dan ortaklık sinayli

10 Aralık 2025 - 16:47
İran, Çin ve Suudi Arabistan'dan ortaklık sinayli

İran, Çin ve Suudi Arabistan Tahran’da bir araya gelerek üçlü komitenin potansiyelini halklarına hizmet için kullanma kararlılığını vurguladı. Üç ülke İsrail’in saldırgan eylemlerini kınadı ve bölgesel iş birliği ile barış, güvenlik ve ekonomik refahın güçlendirilmesini hedefledi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi Yardımcısı, Tahran’da düzenlenen İran, Çin ve Suudi Arabistan üçlü toplantısına değinerek, üç ülkenin kendi halklarına hizmet etmek amacıyla üçlü ortak komitenin büyük potansiyelinden yararlanma kararlılığına vurgu yaptı.

Tasnim Haber Ajansı’nın Dış Politika grubu tarafından bildirildiğine göre, Majid Takht-Ravanchi X ağı üzerinden yaptığı açıklamada, Pekin Anlaşması’nın uygulanmasını takip etmek amacıyla üçüncü üçlü toplantının Tahran’da gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantıya Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid El-Harici ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Di katıldı.

Takht-Ravanchi, üç ülkenin farklı alanlarda iş birliğini genişletme hedefinde olduklarını belirtti ve bölgesel güvenlik, istikrar, barış ve ekonomik refahın güçlendirilmesi amacıyla ülkeler arası diyalog ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Üçlü toplantı ayrıca İsrail rejiminin Filistin, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep etti. Aynı zamanda İran’a karşı gerçekleştirilen saldırgan eylemler ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlaller de kınandı.

Takht-Ravanchi, üç ülkenin kendi halklarına hizmet etmek amacıyla üçlü ortak komitenin geniş kapasitesinden yararlanma kararlılığını yineledi.

