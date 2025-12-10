İran’dan Venezuela’ya destek: ABD’nin eylemleri tehlikeli bir emperyalist girişimdir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Venezuela Cumhurbaşkanı, 18 Aralık 2025 Salı günü bir telefon görüşmesinde, ikili iş birliğini gözden geçirirken Karayipler bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı vekili, bu görüşmede İran ve Venezuela arasındaki stratejik ittifak ve kalıcı dostluk ilkesine vurgu yaparak, iki ülke ve iki halk arasındaki derin bağlara değindi ve şu ifadeleri kullandı: “İslam Cumhuriyeti İran, Venezuela’yı gerçek bir dost ve müttefik olarak görmekte ve özellikle mevcut hassas dönemde bu ülkeyi desteklemektedir.”

Cumhurbaşkanı vekili, İran’ın Venezuela’nın bağımsızlığı, güvenliği ve istikrarını desteklediğini belirterek, “Karayipler bölgesindeki gelişmeleri ve ABD’nin hareketlerini yakından takip ediyor ve Venezuela hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz” dedi.

Pazarskyan, ABD’nin bölgedeki yasadışı eylemlerini sert bir şekilde eleştirerek şunları söyledi: “ABD hükümetinin, asılsız gerekçelerle Karayipler ve Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermesi tamamen yasa dışı, uluslararası kurallara aykırı ve küresel barış ve güvenliği tehdit eden tehlikeli bir uygulamadır. İslam Cumhuriyeti İran bunu kesin bir şekilde kınıyor.”

Cumhurbaşkanı vekili, İran’ın Venezuela ile çok yönlü iş birliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade ederek, “Uluslararası alanda İran’a verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz ve dost ve kardeş Venezuela halkını desteklemeyi kendimize görev biliyoruz. Tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeye hazırız” dedi.

Pazarskyan, Venezuela halkının birlik ve milli iradesi sayesinde karşılaşılan zorlukların aşılabileceğine işaret ederek, “Venezuela halkının birliği ve dayanışması ne kadar güçlüyse, düşmanları o kadar umutsuz kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı vekili, Venezuela hükümeti ve halkı için yeni yılın büyüme, ilerleme, barış ve güvenlik getirmesini diledi.

Maduro’dan Stratejik İş Birliği Vurgusu

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro da görüşmede, İran’ın sürekli desteği için teşekkür ederek, “Halklarımız her zaman birlik olmuş, uzun yıllar boyunca sağlam ilişkiler kurarak barış, iş birliği ve kalkınma için dostane bir model sunmuştur” dedi.

Maduro, Karayipler’deki son gerilimlere işaret ederek, ABD’nin eylemlerini kışkırtıcı, gereksiz ve BM Şartı’na aykırı olarak nitelendirdi ve “ABD’nin Venezuela halkına yönelik yalan iddiaları dünya kamuoyunun, hatta ABD içindeki halkın ve bizim halkımızın kararlı karşıtlığıyla karşılaştı” ifadelerini kullandı.

Venezuela halkının barışı, bağımsızlığı koruma ve ABD’nin yalanlarına karşı koyma konusundaki birlik ve iradesini vurgulayan Maduro, “Venezuela halkı bugün geçmişten daha güçlü ve birlik içinde; her gün barış ve zafer için daha hazır hale geliyor. Kalkınma ve ilerleme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Maduro ayrıca, İran’ın Yüce Lideri ve halkına selamlarını ileterek, Tahran-Karacas stratejik iş birliğinin devamına vurgu yaptı ve iki ülkenin sürekli temas halinde olarak barış ve kalkınmayı birlikte teşvik edeceklerini belirtti.