Rusya: Ukrayna'ya yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasına karşılık vereceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde 'Hükümet Saati' oturumunda konuştu.

Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de vurguladığı gibi, Avrupa ile savaşa girme niyetimiz yok. Böyle bir fikrimiz kesinlikle yok. Ancak Ukrayna'ya Avrupa askeri birliklerinin konuşlandırılması ve Rus varlıklarına el konulması da dahil olmak üzere her türlü hasımca adıma karşılık vereceğiz ve buna zaten hazırlıklıyız” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın diyaloğa ve Ukrayna'daki çatışmayı siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya olan bağlılığını takdir ettiklerini dile getiren Rus Bakan, 2 Aralık’ta Kremlin’de gerçekleşen Rusya-ABD müzakerelerini anımsatarak, “Bu çalışmayı sürdürme konusunda anlaşmaya varıldı. En önemlisi, krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan kalıcı bir çözümün mümkün olmadığı konusunda temel bir anlayış var” dedi.

'Avrupa, Rusya'yı yenmeyi umuyor'

Avrupa Birliği liderlerinin duruşuna değinen Lavrov, “Ukrayna vatandaşlarının ellerini ve bedenlerini kullanarak Rusya ile olan savaşa tüm siyasi sermayelerini yatırdıktan sonra, umutsuz bir siyasi körlük içinde, ülkemizi bir şekilde yendikleri yanılsamasıyla kendilerini avutmaya devam ediyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: