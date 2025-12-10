Haşdi Şabi'den zafer mesajı: IŞİD'e karşı zaferin 8. yılı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Haşd Şaabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyaz, Irak’ın IŞİD terör örgütüne karşı kazandığı tarihi zaferin sekizinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, ülkenin bağımsızlığı ve ulusal birliğinin korunmasının zorunlu olduğunu vurguladı. El-Feyyaz, bu büyük zaferin Ayetullah Seyyid Ali Sistanî’nin “cihad-ı kifai” fetvası sayesinde mümkün olduğunu belirterek, “komutanlar kervanının kanına sadakatten asla geri durmayacağız” dedi.

El-Feyyaz, 10 Aralık gününün, Irak’ın tüm dünyaya başı dik durduğunu kanıtlayan görkemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Bu günün, vatanı ve mukaddesatını savunmak için can veren kadın ve erkek kahramanların fedakârlıklarıyla yazıldığını ifade eden Feyyaz, bunun Irak halkının iradesi birleştiğinde ne denli büyük bir güç olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Haşd Şaabi Başkanı, Irak’ın en yüksek dini mercii Ayetullah Sistanî’nin cihad-ı kifai fetvasının zaferin elde edilmesinde belirleyici etkisi olduğunu vurguladı. Bu fetvanın Irak halkının vicdanında izzet, cesaret ve iman duygusunu uyandırdığını, milyonlarca gencin bu çağrıya koşarak destansı bir direniş sergilediğini söyledi. Feyyaz, bu fetvanın IŞİD'in ilerleyişini durduran ve cephelerde ulusal birliği tesis eden tarihî bir kırılma olduğunu ifade etti.

El-Feyyaz, “şehit komutanlar başta olmak üzere, son nefesine kadar cepheden ayrılmayan bütün kahramanlarımızın hatırasına sadığız” diyerek şehitlere bağlılık mesajı verdi. Haşd Şaabi ve Irak güvenlik güçlerinin tüm kollarına selam gönderen Feyyaz, elde edilen zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını; bunun izzetin, insanlığın ve adaletin ulusal bir ülküye dönüşmesinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Haşd Şaabi Başkanı, bu yıl dönümünün, kazanımların korunması ve hukuk devleti temelinde güçlü, güvenli ve birleşik bir Irak inşa edilmesi için sürekli çaba gerektirdiğini belirtti. El-Feyyaz, Haşd Şaabi’nin devletin yaklaşımına bağlı kalacağını, kurumlara saygıyı esas alacağını ve Irak’ın birliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Irak halkı, 10 Aralık 2017’de dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi’nin ülkenin tamamının IŞİD'den temizlendiğini ilan ettiği günü resmî tatil ilan etmiş bulunuyor. Bu zaferin kökeni, 13 Haziran 2014’te Ayetullah Sistanî’nin IŞİD'in kanlı saldırıları karşısında yayımladığı tarihî cihad-ı kifai fetvasına dayanıyor. Bu fetvayla milyonlarca Iraklı silaha sarıldı, Haşd Şaabi güçleri kuruldu ve teröristlerin ilerleyişi bir anda durduruldu. Bu fetva yalnızca sahada dengeyi değiştirmedi; aynı zamanda tekfirci örgüte büyük psikolojik darbe vurdu ve Irak’ın yeniden huzur ve istikrara yönelmesinin yolunu açtı.

Irak parlamentosu, bu tarihî fetvanın beşinci yıl dönümünde 13 Haziran’ın ulusal gün olarak resmen anılmasını kabul etmişti.