Katil Netanyahu’dan Aksa Tufanı itirafı: Büyük bir başarısızlık yaşandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023’te Kassam Tugayları’nın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonunda Tel Aviv’in uğradığı ağır hezimetin “geniş çaplı bir ulusal inceleme” gerektirdiğini savunarak, işgalci mekanizmanın içine düştüğü derin kriz itirafını bir kez daha dile getirdi.

Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasına göre Netanyahu, Tel Aviv’de düzenlenen “Siber Haftası” etkinliğinde yaptığı konuşmada, 7 Ekim’deki büyük güvenlik çöküşünün sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışırken, “Bu olay geniş kapsamlı bir inceleme komisyonu gerektiriyor. Kimse eleştiriden muaf olmayacak.” ifadelerini kullandı. Ancak Netanyahu’nun, muhalefetin defalarca talep ettiği bağımsız devlet komisyonunu engellemesi, söz konusu açıklamaların samimiyetini sorgulatıyor.

Siyonist lider, siyasi, askerî ve güvenlik yetkilileri de dahil olmak üzere tüm tarafların incelenmesi gerektiğini iddia etti. Netanyahu, ABD’nin 11 Eylül saldırılarından sonra iki partili bir komisyon kurduğunu hatırlatarak benzer bir süreç vaat etse de, işgal rejimindeki gerçek kriz derinleşmeye devam ediyor.

Netanyahu, 7 Ekim’deki yenilginin ardından sorumluluk almaktan kaçmakla suçlanmış, o dönemde görevde olan Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Şin-Bet Direktörü dahil birçok isim son iki yılda görevlerinden ayrılmıştı. Buna rağmen Netanyahu koltuğunu korumak için her türlü yasal ve siyasi baskıyı savuşturmaya çalıştı.

Siyonist Yüksek Mahkeme, geniş yetkilere sahip bağımsız bir devlet komisyonu kurulması gerektiğini açıkça belirtmiş ancak Netanyahu bu karara karşı çıkarak süreci tıkamıştı. Üstelik eski Şin-Bet Direktörü Ronen Bar da dün yaptığı açıklamada 7 Ekim hezimetinin araştırılması için komisyon kurulması çağrısını yineledi.

Netanyahu’nun açıklamaları, işgalci rejimin 7 Ekim’de uğradığı tarihî mağlubiyetin yaralarını hâlâ saramadığını ve Tel Aviv’deki siyasi-güvenlik elitinin birbirini suçladığı bir kaos ortamının sürdüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.