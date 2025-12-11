ABD’nin Petrol Hamlesi Bölgeyi Geriyor: Venezuela Tanker Krizine Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela ile ABD arasında uzun süredir devam eden gerilim, Washington’un “The Skipper” adlı petrol tankerine el koymasıyla yeniden alevlendi. Venezuela kıyılarına yakın bir bölgede gerçekleştirilen operasyonla birlikte 1,1 milyon varil Merey ağır ham petrolü ABD kontrolüne geçti. Caracas yönetimi ise bu müdahaleyi “açık bir korsanlık eylemi” olarak tanımladı.

Venezuela Petrol Bakanlığı yetkilileri, tanker operasyonunun bölgede son haftalarda yoğunlaşan ABD askerî varlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, Washington’un enerji akışını hedef alarak ülke ekonomisini “boğma” niyetinde olduğunu ifade etti. Yetkililer, söz konusu hamlenin Venezuela’nın uluslararası ticaret yollarına yönelik planlı bir baskı stratejisinin parçası olduğunu savundu.

Caracas, el koyma girişimine karşı uluslararası hukuk mekanizmalarını devreye sokmaya hazırlanırken, aynı zamanda bölgesel müttefiklerle diplomatik temasların hızlandırıldığı bildirildi. Hükümet, ABD’nin bu adımının yalnızca ekonomik bir saldırı olmadığını, aynı zamanda ülkenin egemenlik alanına yönelik “tehlikeli bir tırmanış” anlamına geldiğini vurguluyor.

Venezuelalı analistler, Washington’un enerji alanlarında Venezuela’ya yönelik baskıyı artırmasının bölgede yeni bir gerilim hattı oluşturduğunu, bunun da hem ticari rotaları hem de bölgesel dengeleri etkileyeceğini belirtiyor. Ülkede hükümete yakın çevrelerde, halkın dayanışma ve direniş söylemlerine daha fazla sahip çıktığı, “ulusal onur” vurgusunun her zamankinden daha görünür hâle geldiği yorumları yapılıyor.

Caracas yönetimi, ABD’nin müdahalesinin yalnızca Venezuela’nın değil, bölgedeki tüm bağımsız ülkelerin ekonomik egemenliğine yönelik bir tehdit olduğunu savunarak, “Her türlü baskıya karşı direniş irademiz güçleniyor” mesajını verdi.