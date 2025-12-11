Hamas: İsrail ateşkesi her gün ihlal etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında işgalci Siyonist rejimin taahhütlerine uymamasını sert biçimde kınarken, Filistin direniş hareketinin tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro üyesi Abdulcabbar Said, Çarşamba günü Kudüs Haber’e verdiği özel röportajda, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucularla yürütülen görüşmeler hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

Said, tüm tarafların Siyonist rejimin ilk aşamada kendisine düşen yükümlülüklerin büyük kısmını yerine getirmediği konusunda hemfikir olduğunu belirtti. ABD yönetiminin, özellikle esirlerin cenazelerinin bulunup teslim edilmesi konusunda Hamas’ın tam uyumu karşısında “şaşkınlık” yaşadığını söyledi.

Said, ateşkesin ilk aşaması boyunca işgal güçlerinin Gazze’de sivilleri, özellikle kadınları ve çocukları hedef almaya devam ettiğini hatırlattı. Kış şartları ağırlaşırken Gazze’deki ailelerin çadır, barınma konteyneri veya enkaz kaldırma ekipmanının içeri girememesi nedeniyle felaket şartlarında yaşamaya zorlandığını belirtti. Giriş yapan sınırlı miktardaki malzemenin de çoğunlukla tüccarlar üzerinden geldiğini, insani yardım kanallarının devre dışı bırakıldığını ifade etti.

Hamas yetkilisi, ateşkesin ikinci aşamasına dair arabulucuların net bir vizyon sunamadığını, ancak Hamas’ın kendi taleplerini açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi. ABD’nin gündeme getirdiği “Barış Konseyi” ve “Uluslararası İstikrar Gücü” projelerine işaret ederek, Filistin egemenliğini aşındıracak her türlü vesayet modelini reddettiklerini vurguladı.

Said, Siyonist rejimin ilk aşamadaki taahhütlerini yerine getirmeden ikinci aşamaya geçilmesinin mantıksız ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. Gazze’nin yeniden inşası sürecinde uluslararası kurumlarla doğrudan iletişim kurabilecek, bağımsız ve ulusal bir Filistin idaresinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Silah meselesine ilişkin ise Hamas’ın ulusal bir çerçevede konuşmaya açık olduğunu belirten Said, ancak bunun Filistin halkının meşru haklarına ve direnişin statüsüne saygılı şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı. Silahsızlanmanın direnişin ruhunu söküp atmakla eşdeğer olduğunu belirterek, silah meselesinin Filistin devletinin geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.