Trump’ın sahte ateşkesi çöktü: Tayland–Kamboçya savaşı yeniden alevlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: son günlerde Tayland–Kamboçya sınırında yeniden topçu sesleri yükseldi. Bölgedeki yeni çatışmalar, hem 6 Ekim’de (4 Âbân) Trump’ın diplomatik bir zafer gibi pazarladığı ateşkesi tamamen geçersiz kıldı hem de Washington’ın yüzeysel “barış mühendisliğinin” tarihi ve yapısal anlaşmazlıkların yerini alamayacağını bir kez daha kanıtladı.

Tayland’ın hava saldırıları ve Kamboçya topçu atışları sonucu hem askerî hem sivil kayıpların yaşandığı, yaklaşık 400 bin kişinin yerinden edildiği belirtildi. Bu tablo, bölgede gerçek bir barışın, Trump’ın fotoğraf gösterilerine dayanan sahte diplomasi şovlarıyla değil, köklü çözümlerle mümkün olacağını gösteriyor. Tayland Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Sihasak Phuangketkeow, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, “Şu anda diplomasi için hiçbir alan yok.” diyerek krizin derinliğini ortaya koydu.

Ateşkesin Çöküşü ve Trump’ın Diplomatik Yanılsaması

7 Aralık’tan (16 Âbân) itibaren başlayan çatışmalar, sadece Ekim ateşkesini bozmakla kalmadı; Trump ve ekibinin, ekonomik baskı ve göstermelik imza törenleriyle yüz yıllık tarihsel sorunların çözüleceğine dair yanılsamasını da açığa çıkardı.

Bu krizin merkezinde, tarihî Preah Vihear Tapınağı yer alıyor. 11–12. yüzyıllarda inşa edilen bu tapınak, hem Kamboçya hem de Tayland için derin bir millî kimlik sembolü. Fransız-Siyam anlaşmalarının çarpık sınır çizimleri, 1962 Lahey kararı, 2008–2011 silahlı çatışmaları ve 2025’te yeniden patlak veren gerilim, sorunun yalnızca bir sınır anlaşmazlığı olmadığını; iki ulusun hafızasını, tarihini ve kimlik algılarını doğrudan etkileyen bir mesele olduğunu ortaya koyuyor.

2025 yılındaki son çatışmalar, 28 Mayıs’ta bir Kamboçyalı askerin ölümüyle yeniden alevlenmiş; ardından 24 Temmuz’da beş gün süren şiddetli çatışmalarda en az 48 kişi hayatını kaybetmiş, 300 binden fazla kişi göç etmişti.

Trump’ın Kâğıttan Ateşkesi

Trump, 26 Ekim 2025’te Kuala Lumpur’da iki tarafı baskı ve tehditlerle masaya oturtarak bir ateşkes anlaşması imzalatmış; bunu büyük bir “diplomatik başarı” olarak ilan etmişti. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, hatta Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterileceğini söylemişti.

Ancak ateşkesin üzerinden iki hafta bile geçmeden, Tayland ordusunun bazı askerlerinin mayın patlamasında yaralanması üzerine Bangkok yönetimi, ateşkesi uygulamayı durdurdu. Tayland, Kamboçya’yı “yeni mayın döşemekle” suçladı; Kamboçya iddiaları reddetti. Bu olay, Trump’ın fotoğraflı barış şovunun ilk kırılması ve nihai çöküşünün başlangıcı oldu.

Gerçekte, Trump’ın planı Preah Vihear çevresindeki ana uyuşmazlık noktalarına ilişkin hiçbir çözüm mekanizması içermiyordu. Sadece 18 Kamboçyalı esirin serbest bırakılması ve ağır silahların geri çekilmesi gibi yüzeysel maddelere dayanıyordu. Ne sınırların nasıl çizileceğine, ne toprak sahipliğine, ne de yeni çatışmaların nasıl engelleneceğine dair bir mekanizma oluşturuldu.

Savaşın Yeniden Tırmanma Riski

Aralık 2025’te başlayan yeni çatışmalar, bu kez daha geniş bir hat boyunca yayıldı. Roketler, SİHA’lar ve ağır topçu ateşiyle iki tarafın kayıpları artarken, siyasi dil de sertleşti. Kamboçya’nın eski lideri Hun Sen, “Askerlerimiz düşmanın saldırdığı her noktada karşılık vermelidir.” dedi. Tayland ise “müzakere döneminin sona erdiğini” açıkladı.

Taylandlı yetkili Phuangketkeow, “Askerî operasyonlar, Kamboçya gerçek bir durdurma iradesi göstermedikçe sürecek.” diyerek sahadaki sert tavrı teyit etti. Tayland, dört eyalette 125 binden fazla kişiyi barındıran 500 geçici sığınak kurduğunu açıkladı.

Washington, ateşkesi kendi “başarısı” olarak lanse etmişti ancak bugün ABD’nin sözleri sahada hiçbir karşılık bulmuyor. ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarını sınırdan 50 km uzak durmaları konusunda uyardı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise taraflara “Kuala Lumpur çerçevesine dönme” çağrısı yapmaktan öteye geçemedi.

Bu tablo, uluslararası toplumun müdahale kapasitesinin zayıflığını bir kez daha gösterirken, uzun vadeli yapısal sorunların yüzeysel ABD diplomasisiyle çözülemeyeceğini de ortaya koyuyor.

Sonuç: Barış Ufku Belirsiz

Mevcut durum, iki ülkenin bir kez daha geniş kapsamlı bir savaşa sürüklenme ihtimalini artırıyor. Tayland Genelkurmay Başkanı’nın “Kamboçya ordusunu uzun süre etkisiz bırakmak istiyoruz.” sözleri ve Tayland donanmasının tartışmalı bölgelerde operasyon başlatması, çatışmaların daha da büyüyebileceği sinyalini veriyor.

En iyi ihtimalle, uluslararası baskı geçici bir ateşkesi yeniden gündeme getirebilir; ancak temel sorun çözülmediği sürece bu ateşkes de kırılgan olacaktır. En kötü ihtimalde ise, bölge iki ülke ve tüm Güneydoğu Asya için felaket sonuçlar doğuracak bir topyekûn savaşın içine çekilecektir.