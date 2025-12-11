  1. Ana Sayfa
Trump’tan Kolombiya liderine tehdit: Sıradaki hedef siz olabilirsiniz

11 Aralık 2025 - 18:31
Trump’tan Kolombiya liderine tehdit: Sıradaki hedef siz olabilirsiniz

Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı’nı açık biçimde tehdit ederek “Washington’ın sıradaki hedefi olabilir” dedi. Trump, Kolombiya’yı uyuşturucu üretimiyle suçlarken, ABD’nin aynı dönemde Venezuela’ya yönelik baskı kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği yasa dışı tanker gaspı dikkat çekiyor. Bölge uzmanlarına göre Washington, Karayipler’deki emperyal müdahale politikasını genişletmeye çalışıyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı’nı açık biçimde tehdit ederek, “Washington’ın bir sonraki hedefi o olabilir” iddiasında bulundu.

Trump’ın sözleri, ABD’nin son dönemde Venezuela ve Karayip bölgesine yönelik yasa dışı saldırıları ve korsanlık faaliyetlerine doğrudan gönderme niteliği taşıyor.

Kolombiya lideriyle olası bir görüşme sorulduğunda Trump, “Bunu pek düşünmüyorum. Kolombiya’da çok fazla uyuşturucu üretiliyor ve bunlar ABD’de satılıyor.” diyerek suçlamalarda bulundu.

Trump yönetimi, “uyuşturucu ile mücadele” bahanesiyle haftalardır Venezuela’ya yönelik askerî baskısını artırmış, son olarak Venezuela kıyılarına yakın bir bölgede bir petrol tankerine korsanca el koymuştu. Caracas yönetimi bu hamleyi uluslararası hukuka aykırı bir saldırı ve Washington’ın bölgeye yönelik emperyal operasyonlarının devamı olarak değerlendiriyor.

