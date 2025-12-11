El-Husi’den İsrail’e Sert Tepki: Filistinli Kadınlara Yönelik Saldırılar İnsanlık Suçudur

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki direniş liderlerinden Abdülmelik el-Husi, son dönemde Filistin’de yaşanan şiddet olaylarına dair sert açıklamalarda bulundu. El-Husi, özellikle kadın ve sivillere yönelik İsrail saldırılarını “insanlık dışı ve kabul edilemez” olarak nitelendirirken, Siyonist rejimin hem Filistin halkına hem de Müslüman ümmetin manevi değerlerine yönelik sistematik bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Liderin açıklamalarında, İsrail’in saldırılarının sadece bireyleri değil, toplumsal dokuyu ve ümmetin onurunu hedef aldığı vurgulandı. El-Husi, Filistin halkının direniş hakkının meşru olduğunu ve bu saldırılara karşı dayanışmanın artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekerek, Siyonist rejimin işlediği suçların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

El-Husi, açıklamasında Yemen ve direniş ekseninin Filistin davasına desteğini sürdüreceğini de belirtti. Bölge analistleri, liderin mesajının yalnızca diplomatik bir tepki değil, aynı zamanda saha aktörlerine moral ve stratejik bir destek niteliği taşıdığı yorumunu yapıyor. Bu yaklaşım, direniş hattındaki ülkeler ve gruplar arasında Filistin’e yönelik dayanışmanın güçlenmesine de zemin hazırlıyor.

Yemen kaynakları, el-Husi’nin bu açıklamalarıyla birlikte bölgesel bir mesaj verdiğini; direniş ekseninin Filistin’in haklarını savunmaya devam edeceğini ve saldırılara sessiz kalmayacağını göstermeyi amaçladığını bildiriyor. Bu durum, sahada İsrail’in mevcut hamlelerini daha dikkatli planlamasını gerektirecek yeni bir diplomatik ve psikolojik denge yaratıyor.