Tel Aviv’den Ürdün Sınırına Yeni Savunma Hamlesi: Ensarullah Tehdidine Karşı Hazırlıklar Hızlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, son dönemde sahada ve istihbaratta yaşanan değişiklikler ışığında Ürdün sınırındaki savunma hatlarını yeniden güçlendirme kararı aldı. 7 Ekim’den sonra oluşan yeni tehdit algısı, özellikle Ensarullah hareketinin olası operasyonlarını engellemek amacıyla eski mevzilerin yeniden aktif hâle getirilmesini zorunlu kıldı.

Yerel kaynaklar, Tel Aviv’in bu adımı atarken sınır hattında modern radar sistemleri, gözlem kuleleri ve hızlı müdahale birliklerini devreye soktuğunu aktarıyor. Güvenlik uzmanları, İsrail’in bu hamlesinin yalnızca savunma amaçlı olmadığını, aynı zamanda olası saldırı planlarını caydırmak ve psikolojik üstünlük sağlamak için stratejik bir adım olduğunu belirtiyor.

Ensarullah çevrelerinde ise İsrail’in bu hareketinin dikkatle izlendiği ifade ediliyor. Analistler, Tel Aviv’in sınır güvenliği önlemlerinin sahadaki dinamikleri değiştirmeyeceğini, direniş ekseninin uzun vadeli stratejilerinin İsrail’in savunma önlemlerini aşabilecek kapasitede olduğunu vurguluyor.

İsrail’in sınır hatlarını güçlendirme çabaları, bölgede gerilimi artıran bir unsur olarak da değerlendiriliyor. Özellikle Ürdün tarafında diplomatik temaslar sıklaştırılırken, olası bir askeri gerginliğin önüne geçmek için her iki taraf da tedbirleri artırıyor. Tel Aviv’in mevzileri aktif hâle getirmesi, güvenlik çevrelerinde “savunma önlemi” olarak tanımlansa da, bölgedeki direniş aktörleri açısından bu adım, İsrail’in iç güvensizliğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.