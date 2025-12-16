Foreign Policy: Türkiye Hamas'ı Silahsızlandırma Planında Anahtar Rolde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Foreign Policy'nin çarpıcı analizinde Trump yönetiminin Gazze planı mercek altına alındı; Hamas'ın silahsızlandırılması merkezde, Türkiye'nin son dönemde İsrail ve ABD'ye yakınlaşması bu süreçte belirleyici rol oynuyor. Ankara'dan gelen resmi açıklamalar –örneğin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "terörle mücadelede ortaklık" vurgusu– Hamas üzerindeki nüfuzunu Washington'un lehine çevirdiğini gösteriyor. Katar'la birlikte Türkiye, Doha-Ankara hattını kullanarak direnişin lojistiğini sıkıştırma potansiyeli taşıyor; son Katar zirvesinde Türkiye delegasyonu "silah bırakma şartı" sinyali verdi.

Akademik çalışmalarda "pragmatik ittifaklar" olarak tanımlanan bu kayma, Türkiye'nin Filistin-İsrail savaşındaki tutumunu yansıtıyor: 2024'te İsrail'e ihracatını %30 artıran Ankara, BM'de Gazze ateşkesine mesafeli kaldı, Hizbullah operasyonlarını "bölgesel istikrar" adına dolaylı destekledi. Analiz, Trump ekibinin Türkiye'yi "Hamas'ı ikna edici" gördüğünü belirtiyor – Fidan'ın Tel Aviv ziyaretinde "silahlı grupların geleceği müzakere edilmeli" demesi, silahsızlandırma pazarlığını hızlandırabilir. Katar'ın fonları kesme tehdidiyle birleşince, direniş cephesi ilk kez köşeye sıkışıyor; son Hamas roketleri bile Tel Aviv savunma kalkanını aşamadı.

Makale kaynakları, gizli üçlü görüşmelerde Türkiye'nin "Hizbullah bağlantılarını kesme" taahhüdünü öne çıkarıyor; eski Türk generali Selçuk Bayraktaroğlu, "Ankara'nın Batı ekseni, direnişi dönüştürür" yorumunu yaptı. Trump'ın "hızlı çözüm" vaadi bu dinamikle gerçeklik kazanıyor, Beyaz Saray ise "stratejik ortaklar" vurgusuyla onayladı. Bu rapor, Ortadoğu denkleminde Türkiye'nin İsrail'le yakınlaşmasını direnişin zayıf karnı olarak kodlarken, Gazze'deki tıkanıklığı yeni bir evreye taşıyor.