Antalya Kur’an ve Ehli Beyt Derneği’nden Hz. Fatıma programı + Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Antalya Kur’an ve Ehli Beyt Derneği, İslam dünyasında müstesna bir konuma sahip olan Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) kutlu doğum günü münasebetiyle anlamlı ve coşkulu bir programa ev sahipliği yaptı. Ehlibeyt mektebine gönül verenlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, derin bir manevi atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi.

Ehlibeyt bahçesinin ilk gülü, Resulullah’ın (s.a.a) ciğerparesi ve İslam tarihine silinmez izler bırakan Hz. Zehra’nın (s.a) mübarek doğum günü; İslam dünyasında Dünya Müslüman Kadınlar Günü ve Anneler Günü olarak da idrak ediliyor. Bu müstesna gün vesilesiyle Antalya Kur’an ve Ehli Beyt Merkezi’nde düzenlenen program, Ehlibeyt sevgisinin bir kez daha güçlü biçimde vurgulanmasına sahne oldu.

Manevi iklimin hâkim olduğu program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Ehlibeyt Âlimi Murat Bulut kürsüye çıkarak Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) yüce şahsiyetine dair kapsamlı ve ilmi bir konuşma gerçekleştirdi. Bulut, konuşmasında Kur’an ayetleri ve sahih hadisler ışığında Hz. Zehra’nın (s.a) İslam’daki konumunu, faziletlerini ve örnekliğini detaylı şekilde ele aldı.

Konuşmasında Hz. Zehra’nın (s.a) direniş, adalet ve hakikat eksenli duruşuna dikkat çeken Bulut, bu ilahi mirasın bugün İslam ümmetinin karşı karşıya olduğu zulüm, kuşatma ve yozlaşma karşısında nasıl bir yol haritası sunduğunu vurguladı. Programda okunan şiirler ve seslendirilen ilahiler ise salonda duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Katılımcılar, Ehlibeyt’e olan muhabbetlerini ve Hz. Zehra’ya (s.a) bağlılıklarını bu manevi ezgilerle dile getirdi.

Programın sonunda Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) kutlu doğumu için hazırlanan pasta kesilerek katılımcılara ikram edildi. Etkinlik, İslam ümmetinin birlik ve beraberliğine vurgu yapan mesajlarla sona erdi. Program sonrası, Dünya Müslüman Kadınlar Günü ve Anneler Günü dolayısıyla kadın katılımcılara hediyeler ve çiçekler takdim edildi.

Antalya Kur’an ve Ehli Beyt Derneği’nin düzenlediği bu anlamlı organizasyon, Ehlibeyt dostlarının Hz. Zehra’nın (s.a) kutlu doğumunu büyük bir coşku ve bilinçle idrak etmesine vesile olurken, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.