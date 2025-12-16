Hizbullah: Lübnan'daki sosyal yardımlarımız devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Belediyeler İşleri İdaresi, Siyonist işgalcilerin Güney Lübnan’da kentsel altyapıyı ve belediye çalışanlarını bilinçli şekilde hedef alan saldırılarını sert bir dille kınayarak, düşmanın işlediği bu suçların halka hizmet etme iradelerini asla kıramayacağını vurguladı. Açıklamada, Lübnan devletinin işgalci saldırılar karşısında ciddi ve somut adımlar atması gerektiği ifade edildi.

Siyonist rejimin Güney Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüp genişlettiği bir süreçte, son olarak belediye çalışanlarının hedef alınması ve güneydeki Coya (Joyya) kentinde bir belediye meclisi üyesinin şehit edilmesinin ardından, Hizbullah Belediyeler İşleri İdaresi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Siyonist düşmanın saldırısı sonucu Coya Belediyesi Meclis Üyesi Zekeriya el-Hac’ın şehit edilmesi şiddetle kınandı.

Hizbullah Belediyeler İşleri İdaresi, bu saldırının güney köylerindeki belediye altyapısı ve yerel kurumların hedef alınmasında son derece tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiğini belirterek, belediye çalışanları arasında korku ve panik yaratmayı ve onları halka karşı sorumluluklarını yerine getirmekten alıkoymayı amaçlayan doğrudan bir girişim olduğunu vurguladı.

Açıklamanın devamında, söz konusu kasıtlı saldırının, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden sistematik bir saldırganlık politikasının parçası olduğu ifade edildi. Bu politikanın, yalnızca hizmet ve insani görevler yürüten sivilleri ve yerel yöneticileri hedef aldığına dikkat çekildi.

Bu bağlamda mevcut tehlikeli durumun, genel olarak Lübnan’ın ve özel olarak Güney Lübnan’ın içinde bulunduğu hassas koşulların, Lübnan hükümeti ile İçişleri ve Belediyeler Bakanlığı’nı belediyeleri ve yerel hizmetlerde çalışanları korumaya yönelik somut ve ciddi adımlar atmaya zorladığı belirtildi.

Hizbullah Belediyeler İşleri İdaresi açıklamasında şu vurguyu yaptı: Düşmanın bu suçlar yoluyla vermek istediği mesaj hedeflerine ulaşamayacaktır. Güneydeki belediyeler, kendilerine yönelik saldırıların boyutu ne olursa olsun sahada kalacak ve halka hizmet etmeye devam edecektir.

Açıklamanın sonunda, şehit Zekeriya el-Hac’ın ailesine ve Coya halkına başsağlığı dilenirken, şehitlerin kanının kendi topraklarında direnişi ve halka hizmeti sürdürme kararlılıklarını daha da güçlendirdiği ifade edildi. Uluslararası toplumun, Siyonist işgalcilerin Lübnan’daki altyapıya ve belediyelere yönelik bu vahşi saldırılar karşısında sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Pazar günü, Coya Belediyesi Meclis Üyesi Zekeriya el-Hac, Siyonist işgal güçlerinin hava saldırısında aracının hedef alınması sonucu şehit olmuştu.

Bu gelişmeler, ABD’nin açık ortaklığı ve bazı uluslararası tarafların desteği ile Lübnan hükümetinin pasif tutumu gölgesinde yaşanırken, işgalcilerin Lübnan’a yönelik tekrarlanan saldırıları adeta sıradanlaştırılmış durumda. Son haftalarda Siyonistler, ABD’nin Lübnan’ı işgalci rejimle normalleşme sürecine sürükleme yönündeki siyasi baskı ve tehditleriyle eş zamanlı olarak, Lübnan’a yönelik saldırganlıklarını gözle görülür biçimde artırdı.

Bu süreçte Lübnan devleti, Siyonist işgalcilerin ateşkesi sürekli ihlal etmesine karşı ciddi hiçbir adım atmazken, saldırıların devamı için işgalci rejime yeşil ışık yakan Amerikalıların diplomatik girişimlerine bel bağlamış durumda.