Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı

17 Aralık 2025 - 19:12
Tayland medyasında, ülkenin ordu birliklerinin, Kamboçya ile 7 Aralık'tan bu yana devam eden sınır çatışmalarının yoğunlaştığı Chong An Ma bölgesinin kontrolünü tümüyle ele geçirdiği iddia edildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Thai PBS World yayın kuruluşunun haberinde, Tayland ordu birliklerinin, sınır bölgesi Chong An Ma'da bir süredir çatıştığı Kamboçya askerlerine karşı "tam" başarı elde ettiği öne sürüldü.

Tayland birliklerinin, Chong An Ma sınır geçidini ve buraya bakan stratejik öneme sahip noktaları "tamamen" ele geçirdiği iddia edildi.

Haberde, sosyal medyada paylaşılan ve Tayland askerlerinin bölgede milli marşlarını söyleyerek bayraklarını göndere çektiği görülen görüntülere vurgu yapıldı.

Tayland ordusu, Kamboçya'nın, son çatışmaların başladığı 7 Aralık'ta Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açtığını ve buna hava saldırılarıyla karşılık verildiğini açıklamıştı.

