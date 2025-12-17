İranlı hackerlar eski İsrail Başbakanı Bennett'in telefonuna sızdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist kaynaklar eski başbakan Naftali Bennett’e ait cep telefonunun siber saldırıya uğradığını kabul etti.

Siyonist rejime bağlı Kanal 7 ve Kanal 12, saldırının “İranlı bir hacker grubu” tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, Bennett ise yaptığı açıklamada söz konusu telefonun hâlihazırda aktif olarak kullanılmadığını ve güvenlik ile teknik birimlerin olayı incelediğini öne sürdü.

Öte yandan kendisini Direniş Cephesi’ne yakın bir siber yapı olarak tanıtan Hanzala adlı hacker grubu, yayımladığı bildiride “Ahtapot Operasyonu” kapsamında Bennett’in kişisel telefonuna tam erişim sağladığını duyurdu.

Hassas Belgeler ve İç Yazışmalar Ele Geçirildi

Grup açıklamasında, operasyonun başarılı bir siber hamle olduğu vurgulanarak Siyonist rejim üst düzey yöneticilerinin bilgi güvenliğinin “son derece kırılgan” olduğu belirtildi. Ele geçirilen cihazın bir iPhone 13 olduğu, çok sayıda dosya, yazışma ve kişisel görüntünün kopyalandığı ifade edildi.

Paylaşılan veriler arasında; üst düzey yetkililere ait iletişim listeleri, iç yazışmalar, hassas belgeler ve kişisel fotoğraflar yer aldı. Bazı belgelerin Temmuz 2025 tarihli resmî yazışma taslakları olduğu aktarıldı.

Ayrıca yayımlanan not ve mesajlarda, Siyonist rejim içindeki derin görüş ayrılıkları ve çatlaklar dikkat çekti. Belgelerde, rejimin sözde “iç güvenlik bakanı” hakkında değerlendirmelere yer verildiği ve bu ismin iktidar koalisyonu için “siyasi risk” olarak nitelendirildiği aktarıldı. Bazı bakanların ise Filistinli tutuklular ve Hamas’a karşı ekonomik baskı araçları konusunda tartışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.

Psikolojik Boyutu Olan Bir Operasyon

Hanzala grubu, bu girişimin yalnızca teknik bir siber saldırı olmadığını, aynı zamanda psikolojik boyut taşıdığını vurguladı. Açıklamada, Siyonist rejim yöneticilerinin bilgi güvenliğinin çöktüğü mesajı verilirken, gazetecilerden daha fazla bilgi almak için sosyal medya platformu X üzerinden iletişime geçmeleri istendi.

Bennett’in ofisi ise olayın ilgili güvenlik kurumları tarafından soruşturulduğunu duyurmakla yetindi. Siyonist rejim medyası ve güvenlik çevreleri ise her zamanki gibi iddiaları İran’a bağlamaya çalıştı; ancak yayımlanan belgelerin içeriğine dair resmî bir yalanlama ya da doğrulama yapılmadı.

Naftali Bennett, 2021–2022 yılları arasında Siyonist rejimin başbakanlığını yapmış, daha sonra siyasi sahneden geri çekilmişti.