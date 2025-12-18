Hamas: Gazze’deki çocuk ölümleri soykırım devam ettiğinin göstergesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas sözcüsü Hazem Kasım, Gazze’de bir yenidoğanın soğuk nedeniyle hayatını kaybetmesini, işgalci Siyonistlerin Gazze’yi kuşatma ve yeniden inşa sürecini engelleme politikalarının bir sonucu olarak nitelendirdi. Kasım, “Gazze’deki çocuklar, daha önce Siyonistlerin bombaları ve ateşi altında katlediliyordu; bugün dünya gözleri önünde soğuktan ölüyorlar” ifadelerini kullandı.

Teslim edilen bilgiye göre, son kayıp Khan Yunis’in el-Muvasî bölgesinde bir aylık bir Filistinli bebek oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı, bebeğin şiddetli soğuk ve ısınma imkanlarının yokluğu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu olayla birlikte, zorlu hava koşulları ve soğuk nedeniyle hastanelere taşınan mağdurların sayısı 13’e yükseldi.

Kasım, uluslararası toplumdan acil ve ciddi yardım çağrısında bulunarak, felaketin daha da büyümesini ve kitlesel ölümlerin önlenmesini istedi. “Gerçek barınak ve geçici konut taleplerine rağmen dünya, Gazze’deki çocuklara yardım etmedi; bu kabul edilemez” dedi.

Hamas sözcüsü ayrıca ABD yönetimini ve Donald Trump’ı, işgalci Siyonistleri Gazze Ateşkes Anlaşması’na uymaya zorlamaya, gerçek yardım ve barınak girişine izin vermeye ve sınır kapılarını açmaya çağırdı.

Gazze Sağlık Kurumlarının Uyarıları:

Dr. Muhammed Abu Selmiye, Şifa Tıp Kompleksi Direktörü, Gazze’nin acil olarak mobil konutlar ve güvenli ısınma ekipmanlarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İnsanî durumun kritik olduğunu belirten Abu Selmiye, “Isınma imkanları sağlanmazsa, daha çok çocuk soğuktan hayatını kaybedecek” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Gazze’de kışın etkisiyle, bir milyondan fazla mültecinin yıkık çadırlarda ve su basmış alanlarda hayatta kalma mücadelesi verdiği bir dönemde geldi.