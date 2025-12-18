Atina’dan Tartışmalı Silah Hamlesi: İsrail Yapımı Spike Sistemi Yunan Ordusunda Sahaya İniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yunan ordusunun silahlanma sürecinde yeni bir aşamaya geçtiği belirtilirken, İsrail yapımı Spike NLOS uzun menzilli tanksavar füze sisteminin bu yaz aylarında tam operasyonel entegrasyona girmesi bekleniyor. Atina yönetimi, sistemi savunma kapasitesini artırma gerekçesiyle öne çıkarırken, bölgesel dengeler ve siyasi boyut dikkat çekiyor.

Askeri kaynaklara göre Spike NLOS, uzun menzilli hedefleme kabiliyeti ve hassas vuruş özelliğiyle Yunan ordusunun özellikle kara ve deniz unsurlarında yeni bir yetenek kazanmasını amaçlıyor. Sistem, helikopterler, kara araçları ve sabit platformlardan kullanılabiliyor. Ancak bu teknik detayların ötesinde, tedarikin siyasi mesajı daha fazla tartışılıyor.

Direniş yanlısı çevreler ve bölgesel gözlemciler, Yunanistan’ın İsrail savunma sanayiiyle derinleşen askeri iş birliğinin, Gazze’de süren saldırılar ve Tel Aviv’in bölgesel politikalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. İsrail yapımı silahların Avrupa ordularında yaygınlaşmasının, İsrail’in askeri ve siyasi meşruiyet arayışına dolaylı destek sunduğu vurgulanıyor.

Atina’nın bu hamlesi, Doğu Akdeniz’de zaten hassas olan dengeleri daha da karmaşık hale getirebilecek bir adım olarak yorumlanıyor. Uzmanlara göre, silahlanma yarışının hız kazanması, güvenlik sorunlarını çözmekten çok yeni gerilim alanları üretiyor.

Bölgedeki direniş ekseni ve eleştirel çevreler ise askeri teknoloji transferlerinin barış ve istikrar getirmediğini, aksine çatışma riskini büyüttüğünü savunuyor. Spike NLOS’un Yunan ordusuna entegrasyonu, yalnızca bir savunma sistemi alımı değil, aynı zamanda İsrail’le kurulan stratejik ilişkinin yeni bir göstergesi olarak görülüyor.